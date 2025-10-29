Zatrzymani obywatele Gruzji podejrzani o oszustwa metodą „na pracownika banku” Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Otwocku zatrzymali dwóch obywateli Gruzji podejrzanych o udział w oszustwie metodą „na pracownika banku”. Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu, doprowadzili mieszkankę powiatu otwockiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości blisko 20 tys. zł.

Do zdarzenia doszło 10 października br. Jak ustalili policjanci, pokrzywdzona otrzymała telefon od rzekomego pracownika banku, który poinformował ją o próbie przejęcia jej środków i nakłonił do przekazania pieniędzy w celu ich „zabezpieczenia”. Kobieta, będąc przekonana, że pomaga chronić swoje oszczędności, przekazała kody BLIK, tracąc łącznie 19 800 złotych.

Dzięki intensywnym czynnościom operacyjnym funkcjonariusze KPP w Otwocku ustalili i zatrzymali w Warszawie dwóch obywateli Gruzji w wieku 31 i 34 lat. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy mogący służyć do popełniania przestępstwa oraz gotówkę.

Jeden z zatrzymanych był dodatkowo poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Ponadto przebywał na terytorium RP pomimo wydanej decyzji Straży Granicznej o powrocie do kraju pochodzenia.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa, za które zgodnie z art. 286 § 1 kodeksu karnego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy - policjanci prowadzą dalsze czynności mające na celu ustalenie innych osób mogących mieć związek z tym procederem oraz innych przestępstw popełnionych przez zatrzymanych.

Sąd, przychylając się do wniosku Prokuratury, zastosował wobec nich najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztowania.

Apelujemy o ostrożność!

Policjanci przypominają, że pracownicy banków, policjanci czy prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, wypłatę gotówki ani o wykonanie przelewów lub podanie kodów BLIK w celu ich „zabezpieczenia”. Jeśli ktoś dzwoni z taką prośbą – to na pewno oszust!

W przypadku podejrzanego telefonu:

natychmiast zakończmy rozmowę,

nie podawajmy żadnych danych osobowych, numerów kont, haseł czy kodów,

skontaktujmy się bezpośrednio ze swoim bankiem lub zadzwońmy na numer alarmowy 112, by zweryfikować sytuację.

Pamiętajmy – czujność i rozsądek to najlepsza ochrona przed oszustwem.

( KSP / mw)