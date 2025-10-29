Młodzi policjanci adaptacji zawodowej zatrzymali poszukiwanego czerwoną notą Interpolu Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Zdecydowaną i właściwą reakcją wykazali się młodzi policjanci adaptacji zawodowej pełniący służbę na terenie Stargardu. Podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn idących środkiem jezdni. Jak się okazało jeden z mężczyzn, obywatel Mołdawii był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Miał do odbycia karę 7 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował go na okres 7 dni celem wszczęcia procedury związanej z jego ekstradycją.

Młodzi policjanci pełniący służbę w ramach adaptacji zawodowej zauważyli dwóch mężczyzn poruszających się środkiem jezdni. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję własną, która zakończyła się zatrzymaniem jednego z nich – poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Oznacza to, że nakaz aresztowania mężczyzny trafił do systemów komputerowych organów ścigania wszystkich 196 krajów, które są członkami Interpolu. Międzynarodowe poszukiwania za 23-latkiem z Mołdawii prowadzono od października 2024 roku. Miał do odbycia karę 7 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Następnie został doprowadzony do Sądu Okręgowego w Szczecinie, który aresztował go na okres 7 dni celem wszczęcia procedury związanej z jego ekstradycją.

Adaptacja zawodowa młodych policjantów to czas, w którym pod okiem doświadczonych opiekunów doskonalą zdobyte w szkole umiejętności, uczą się właściwego reagowania na różnego rodzaju zdarzenia i poznają pracę w terenie.