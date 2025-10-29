„Dzieciństwo bez przemocy” wspólny film policjantów i uczniów z Kunic Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj W ramach ogólnopolskich działań profilaktycznych „Dzieciństwo bez przemocy”, policjanci wspólnie ze Szkołą Podstawową w Kunicach przygotowali poruszający film edukacyjny. Jego celem jest zwrócenie uwagi dorosłych na problem przemocy wobec dzieci, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

W krótkiej, symbolicznej historii pokazano zamożną, pozornie szczęśliwą rodzinę, w której dziecko doświadcza krzywdy ze strony najbliższych. Smutne, wycofane, unika kontaktu z rówieśnikami. Niepokojące sygnały zauważają nauczyciele i szkolny pedagog. To oni inicjują rozmowę z rodzicami, pokazując im, jak bardzo ich zachowanie wpływa na dziecko. Dopiero wtedy rodzice uświadamiają sobie, jak wielkie cierpienie zadawali i postanawiają to zmienić. Od tej chwili poświęcają dziecku więcej czasu, okazują mu czułość i wsparcie. Na twarzy dziecka znowu pojawia się uśmiech.

Film ma charakter poglądowy i profilaktyczny nie opowiada prawdziwej historii, lecz ma skłonić do refleksji i zachęcić rodziców do zwrócenia większej uwagi na emocje swoich dzieci.

Akcja „Dzieciństwo bez przemocy” przypomina, że żadne dziecko nie powinno doświadczać krzywdy ani fizycznej, ani emocjonalnej. Każdy z nas może pomóc, reagując, rozmawiając i okazując wsparcie.

Policjanci apelują, aby nie pozostawać obojętnym na przemoc wobec najmłodszych. Zauważajmy sygnały, reagujmy, rozmawiajmy, bo dzieciństwo powinno być czasem miłości, bezpieczeństwa i zaufania.

( KWP we Wrocławiu / mw)