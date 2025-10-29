Kryminalni ze Słupska zatrzymali sześć osób do sprawy uprowadzenia, pobicia i kradzieży Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, pobicia, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz kradzieży usłyszało pięciu mężczyzn zatrzymanych przez kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Kilka godzin po zgłoszeniu, które wpłynęło od mieszkańca powiatu słupskiego, policjanci zatrzymali sprawców i odzyskali skradziony rower. Za popełnione przestępstwa grozi im teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich dozory, zakazy opuszczania kraju oraz zakazy zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Zarzuty usłyszał także paser, który pomagał w ukryciu skradzionego roweru.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (26/27 października br.) do policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który na terenie gminy Dębnica Kaszubska miał zostać pobity przez grupę mężczyzn, a następnie siłą wciągnięty do bagażnika samochodu i wywieziony do lasu, gdzie mężczyźni kontynuowali agresję wobec pokrzywdzonego. Napastnicy zostawili pokrzywdzonego mężczyznę w lesie i wrócili w miejsce, z którego go zabrali, aby wziąć jego rower.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, którzy przesłuchali mieszkańca powiatu słupskiego. Funkcjonariusze zebrali szereg szczegółowych informacji, a w wyniku intensywnych czynności operacyjnych, kilka godzin po zdarzeniu, zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 21 do 32 lat podejrzewanych o udział w uprowadzeniu, pobiciu oraz kradzieży. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy powiatu bytowskiego. Zostali przewiezieni do komendy, gdzie policjanci prowadzili z nimi czynności procesowe. Dalsza praca kryminalnych doprowadziła do ustalenia tożsamości osoby, która pomogła w ukryciu skradzionego roweru. 32-latek również został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji.

Pięciu mężczyzn usłyszało zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, pobicia, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz kradzieży. Mieszkańcy powiatu bytowskiego zostali doprowadzeni do prokuratury, a prokurator zastosował wobec nich dozory, zakazy opuszczania kraju i zakazy zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. 32-latek, który ukrył rower usłyszał zarzut paserstwa. Za popełnione przestępstwa grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.