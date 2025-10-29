Policjanci zatrzymali „odbieraka”, który brał udział w oszustwie na szkodę mieszkańca powiatu lęborskiego Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej wymianie informacji i skutecznej współpracy pomiędzy lęborskimi i pruszkowskimi policjantami, zatrzymano 24-letniego Gruzina, podejrzanego o udział w oszustwie na szkodę 60-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, gdy wypłacał za pomocą uzyskanych podstępem kodów BLIK pieniądze z miejscowego bankomatu. Mundurowi znaleźli przy nim i zabezpieczyli 10 tysięcy złotych. Okazało się też, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 27 października br., do Komendy Powiatowej Policji w Lęborku przyszedł 60-latek by złożyć zawiadomienie o oszustwie. Z mężczyzną skontaktował się fałszywy pracownik banku, który twierdził, że zgromadzone na rachunku pokrzywdzonego pieniądze są zagrożone i należy przenieść je na bezpieczne konto. Oszust polecił dokonanie tego poprzez udostępnienie kodów BLIK. Niczego jeszcze wtedy nie podejrzewający 60-latek, przekazał mu łącznie 17 kodów i z jego konta „zniknęło” prawie 18 tysięcy złotych. Gdy odebrał kolejny telefon z informacją, że pozostałe środki trzeba jeszcze przelać na wskazane konto, nabrał podejrzeń, że to oszustwo i od razu zgłosił się na Policję.

Lęborski kryminalny, który przyjmował od pokrzywdzonego zawiadomienie, bezzwłocznie ustalił, gdzie wypłacane są za pomocą kodów BLIK pieniądze 60-latka. Okazało się, że to jeden z bankomatów w Pruszkowie. Policjant natychmiast skontaktował się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i przekazał im swoje ustalenia. Dzięki skutecznej wymianie informacji i właściwie skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy obu jednostek, miejscowi mundurowi zatrzymali przy bankomacie na gorącym uczynku 24-letniego obywatela Gruzji. Policjanci znaleźli przy nim 10 tysięcy złotych, które zabezpieczyli do sprawy. Ale to nie wszystko, okazało się bowiem, że Gruzin jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie do odbycia kary ponad 7 miesięcy pozbawienia wolności za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu i wykroczenie kradzieży.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa, a następnie został przewieziony konwojem do zakładu karnego.

Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.