Pięciokrotne złamanie sądowego zakazu zakończone wyrokiem

Data publikacji 29.10.2025

25 października br. około godziny 16:00 w miejscowości Szkaradowo doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem kierującego pojazdem marki Audi A6. Kierowca, 42-letni mieszkaniec Jutrosina, zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z ciągnikiem rolniczym wraz z przyczepami.

Na miejscu szybko ustalono, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, był to już piąty przypadek jego złamania. Funkcjonariusze zatrzymali sprawcę, a sprawa została skierowana do sądu w trybie przyspieszonym.

Decyzją sądu 42-latek został skazany na 15 miesięcy bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Dodatkowo został ukarany grzywną w wysokości 1500 zł za spowodowanie kolizji drogowej.

Policja przypomina!

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, którego lekceważenie niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Każde jego złamanie stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Dziękujemy wszystkim świadkom zdarzenia za współpracę i szybkie przekazanie informacji. Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i respektowanie decyzji sądów — dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu.