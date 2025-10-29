Webinarium CEDUR „Wyłudzanie środków pieniężnych i danych ze szczególnym uwzględnieniem finansowania społecznościowego (crowdfundingu) w zakresie udzielania pożyczek”, 5 listopada 2025 roku. Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Webinarium jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji.

Webinarium jest skierowane do osób fizycznych i prawnych zainteresowanych rynkiem crowdfundingowym jako inwestorzy, właściciele projektów crowdfundingowych oraz dostawcy usług finansowania społecznościowego.

Celem webinarium jest wskazanie jak się ustrzec przed przestępstwami powiązanymi z crowdfundingiem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 listopada 2025 roku, od 10:00 do 15:15. Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 9:45. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Aby webinarium w jak największym stopniu spełniało oczekiwania jego uczestników zachęcamy do kierowania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium poprzez elektroniczny formularz, który będzie dostępny do 29 października 2025 roku.

W celu udziału w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz z linkiem) na spotkanie.

Potwierdzenia możliwości udziału w webinarium zostaną przesłane do 4 listopada 2025 roku.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia potwierdzenia możliwości udziału będą przesyłane na bieżąco.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Poniżej link do logowania:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=95326&p_id=18

KGP