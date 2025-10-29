Wyłudzili ponad 300 tysięcy złotych podatku VAT Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą mikołowskiej komendy zakończyli czynności w śledztwie przeciwko trzem osobom. Mężczyźni usłyszeli łącznie 77 zarzutów w związku z wyłudzaniem podatku VAT. Przestępczy proceder doprowadził do uszczuplenia należności z podatku VAT wartości ponad 300 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zakończyli śledztwo przeciwko trzem mieszkańcom województwa śląskiego. 40-,37- i 28-latkowi zarzuca się wyłudzenie w 2021 i 2022 r. nienależnego im zwrotu podatku VAT. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 300 tysięcy złotych.

Śledczy dzięki pracy operacyjnej oraz dochodzeniowej ustalili i zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie zarzutów mieszkańcom Sosnowca, Katowic i Świętochłowic, podejrzanym o posłużenie się fakturami poświadczającymi nieprawdę w celu wyłudzenia podatku VAT. Po niespełna roku wnikliwego śledztwa mikołowskich policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mikołowie mężczyźni usłyszeli łącznie 77 zarzutów posłużenia się fakturami poświadczającymi nieprawdę oraz wyłudzenia należności podatkowej. Akt oskarżenia wpłynął już do sądu.

Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.