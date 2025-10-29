34-latek tymczasowo aresztowany za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj 34-letni mieszkaniec Częstochowy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 73-latka. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w jednym z mieszkań przy ulicy Racławickiej. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu napastnika na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 października 2025 roku w jednym z mieszkań przy ulicy Racławickiej w Częstochowie. Podczas libacji alkoholowej między dwoma mężczyznami, 34-letnim mieszkańcem miasta, a jego 73-letnim znajomym, doszło do awantury.

Wezwani na miejsce policjanci z częstochowskiej „jedynki” natrafili na klatce schodowej na rannego 73-latka. Mężczyzna miał liczne obrażenia ciała, które jak wskazywały wstępne ustalenia, mogły powstać w wyniku działania osób trzecich. Decyzją załogi pogotowia ranny został przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, weszli do mieszkania należącego do pokrzywdzonego. W środku zastali 34-letniego mężczyznę. Ten oświadczył, że jego znajomy wyszedł z mieszkania po alkohol i nie wrócił. Ze względu na niejasne okoliczności zdarzenia i stan upojenia alkoholowego obu uczestników, mundurowi zdecydowali o zatrzymaniu 34-latka do wyjaśnienia sprawy.

Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli marihuanę należącą do zatrzymanego. W toku dalszych czynności śledczy zebrali obszerny materiał dowodowy, który jednoznacznie wskazuje, że 34-latek usiłował dokonać zabójstwa starszego mężczyzny. Śledczy ustalili, że w mieszkaniu znajdują się kamery, co potwierdziło przebieg całego zdarzenia.

Na podstawie zebranych dowodów prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ, która ustala szczegółowe okoliczności zdarzenia. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.