Chorzowscy kryminalni przejęli ponad 7 kilogramów narkotyków Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj Chorzowscy kryminalni zatrzymali trzy osoby za posiadanie narkotyków. W trakcie przeszukania zajmowanego przez nich mieszkania, policjanci znaleźli ponad 7 kilogramów amfetaminy i marihuany. Sąd zastosował wobec sprawców tymczasowy areszt. Podejrzanym grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie od pewnego czasu zbierali informacje i gromadzili dowody, które pozwoliły ostatecznie na zatrzymanie trzech osób podejrzanych o przestępczość narkotykową. Zatrzymani to dwaj mężczyźni w wieku 33 i 29 lat oraz 36-letnia kobieta. Wszyscy są mieszkańcami Chorzowa. Podczas przeszukania ich mieszkania, mundurowi znaleźli woreczki z różnymi substancjami. Testy potwierdziły, że była to amfetamina oraz marihuana - w sumie ponad 7 kilogramów. Policjanci dodatkowo znaleźli w mieszkaniu przedmioty przypominające broń, maczety, szable oraz kastet. Tymczasowo zajęli też należące do sprawców blisko 13 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

Zatrzymani usłyszeli już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, a sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Przypominamy, że posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków może skutkować karą do 3 lat więzienia, natomiast w przypadku ich znacznych ilości, grozi nawet 10-letni pobyt za kratami. Mundurowi każdego dnia podejmują szereg działań, aby skutecznie eliminować z rynku środki odurzające, które niosą zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.



Osoby zmagające się z tym problemem uzależnienia, mogą skorzystać z pomocy specjalistycznych placówek i organizacji oferujących wsparcie w leczeniu uzależnień.

( KWP w Katowicach / kp)

