Zatrzymania w sprawie wyłudzania wielomilionowych dotacji na działalność edukacyjną - działania policjantów z KWP w Łodzi i dziesięciu jednostek policji na terenie kraju Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przy współpracy funkcjonariuszy z sześciu Komend Wojewódzkich Policji – w Poznaniu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach i Białymstoku – oraz czterech Komend Miejskich Policji: w Nowym Sączu, Legnicy, Częstochowie i Słupsku, zatrzymali 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji na działalność edukacyjną niepublicznych szkół.

28 października 2025 roku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi przeprowadzono zsynchronizowane działania na terenie aż 10 województw - łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego i podlaskiego. Zatrzymane kobiety, w wieku od 30 do 70 lat, miały działać w ramach grupy przestępczej w latach 2016-2023. Osoby te pełniły funkcje dyrektorów placówek edukacyjnych. W celu osiągnięcia korzyści majątkowych miały poświadczać nieprawdę w dokumentach dotyczących liczby słuchaczy, frekwencji oraz innych danych wymaganych do uzyskania środków finansowych z jednostek samorządu terytorialnego. Fałszywe informacje składane były następnie w urzędach, co prowadziło do nieuzasadnionego wypłacania dotacji. Jak ustalili funkcjonariusze, część zatrzymanych osób mogła również przyjmować korzyści majątkowe w postaci tzw . premii od innych członków grupy przestępczej.

W wyniku przeszukań przeprowadzonych w 15 lokalizacjach, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych, zabezpieczono m.in. dokumentację szkolną, księgową i kadrową dotyczącą uzyskiwania i wykorzystania dotacji, sprzęt komputerowy i telefony komórkowe oraz środki pieniężne. Zabezpieczone materiały stanowią istotny materiał dowodowy, który będzie szczegółowo analizowany przez śledczych.

Zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji z jednostek samorządowych na działalność edukacyjną szkół niepublicznych, z czego uczyniły sobie stałe źródło dochodu. Dodatkowo odpowiedzą za doprowadzenie jednostek samorządowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wprowadzając w błąd pracowników urzędów co do podstaw wypłaty dotacji, przedkładając nieprawdziwe informacje o faktycznej liczbie uczniów w szkole i ich frekwencji. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Na obecnym etapie czynności procesowe są w toku, a śledczy analizują zgromadzone dowody, by ustalić pełną skalę procederu oraz inne osoby mogące mieć związek ze sprawą. Łącznie prokurator przedstawił 79 zarzutów 14 podejrzanym i zastosował wobec wszystkich dozory policyjne, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te mogły wyłudzić co najmniej 39,5 mln zł tytułem nienależnych dotacji oświatowych, przeznaczonych dla niepublicznych szkół.

Skuteczna realizacja tej wielowątkowej sprawy to efekt skoordynowanej pracy funkcjonariuszy z wielu jednostek w kraju. Policjanci z Łodzi, wspierani przez kolegów z innych województw, wykazali się zaangażowaniem i determinacją w walce z przestępczością ekonomiczną na dużą skalę i podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Łodzi / materiał foto/video: KWP w Łodzi, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, KMP w Częstochowie / mw)