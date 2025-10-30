Digital ID Forum 2025 - międzynarodowa konferencja o przyszłości tożsamości cyfrowej Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj W dniach 27-28 października we Wrocławiu odbyła się Digital ID Forum 2025 - międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce tożsamości cyfrowej, innowacjom technologicznym, cyberbezpieczeństwu oraz ramom regulacyjnym w obszarze usług cyfrowych.

Wydarzenie zgromadziło ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, liderów branży technologicznej z Polski i z zagranicy. Celem forum była wymiana wiedzy i doświadczeń, a także dyskusja nad kluczowymi wyzwaniami i możliwościami związanymi z rozwojem bezpiecznych systemów identyfikacji cyfrowej.

Program konferencji obejmował wystąpienia inspirujących prelegentów, panele dyskusyjne oraz prezentacje praktycznych rozwiązań, które kształtują współczesny ekosystem cyfrowych tożsamości w Europie i na świecie.

Jednym z interesujących wniosków przedstawionych podczas forum przez zastępcę Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, podinspektor dr Annę Przewor, była możliwość rozpoznawania fałszerstw pisma przy pomocy sztucznej inteligencji (AI) – przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w służbie bezpieczeństwa i weryfikacji tożsamości.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję:

poznać najnowsze trendy w obszarze tożsamości cyfrowej,

wymienić doświadczenia z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego,

nawiązać cenne kontakty zawodowe i międzyinstytucjonalne.

Digital ID Forum 2025 to wyjątkowa platforma dialogu i współpracy, wspierająca tworzenie innowacyjnych projektów i rozwiązań sprzyjających rozwojowi nowoczesnych, bezpiecznych i zaufanych usług cyfrowych.