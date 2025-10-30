Fan Spider-Mana odpowie za zniszczenie pojazdu i chuligaństwo Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Zamaskowany 20-latek znienacka skoczył na maskę fiata. Gdy kierowca zatrzymał samochód i próbował wysiąść, młody mężczyzna z impetem zatrzasnął mu drzwi przed nosem. Kluczborscy policjanci już następnego dnia zatrzymali agresora. Mieszkaniec regionu odpowie za czyn chuligański i zniszczenie mienia. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do tego zdarzenia doszło w sobotę, 25 października, na jednej z ulic Kluczborka. Na maskę jadącego fiata nagle wskoczył zamaskowany chłopak. Kierujący zatrzymał pojazd i próbował z niego wysiąść. Wówczas młody mężczyzna z impetem zamknął przed nim drzwi, a następnie oddalił się w nieznanym kierunku.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kluczborscy kryminalni ustalili tożsamość agresora. Już następnego dnia 20-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za czyn chuligański i zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło materiałów: FB Przy Piecu

( KWP w Opolu)

*Film przedstawia sytuację opisaną w komunikacie.