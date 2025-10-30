„Odbierak” zatrzymany przez kryminalnych z Wołomina Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Wołomińscy kryminalni zatrzymali podejrzanego o oszustwo metodą „na wypadek”, w wyniku którego seniorka straciła ponad 40 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję „odbieraka”. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, sąd zastosował wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oszuści wykorzystują różne sposoby, aby zdobyć pieniądze. Jedną z często stosowanych metod jest podszywanie się pod policjanta lub prokuratora i wyłudzanie pieniędzy na historię o wypadku spowodowanym przez członka rodziny pokrzywdzonego. Do zdarzenia o takim charakterze doszło na terenie Wołomina. Na telefon stacjonarny 76-letniej mieszkanki miasta, w godzinach wieczornych (tj. około 19:00) zatelefonowała oszustka podająca się za jej córkę. Przekazała ona, że spowodowała poważny wypadek drogowy, w wyniku którego ranna została ciężarna kobieta. Telefonująca, niby w ramach ugody z rodziną pokrzywdzonej, miała przekazać gotówkę w wysokości 65 tysięcy złotych tytułem odszkodowania. Seniorka uwierzyła w tę wymyśloną historię. Nie kontaktując się z córką ani innymi osobami z rodziny, działając pod presją czasu i w silnych emocjach, przygotowała wszystkie swoje oszczędności na rzekomą ugodę. Po gotówkę przyjechał mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji, któremu pokrzywdzona wręczyła ponad 40 tysięcy złotych. Gdy po godzinie zorientowała się, że została oszukana, było już za późno.

Sprawą oszustwa metodą kwalifikowaną na tzw. wypadek zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Po zebraniu niezbędnych informacji natychmiast podjęli czynności, by ustalić i zatrzymać sprawcę. W wyniku działań operacyjnych w ich ręce wpadł 31- latek. Funkcjonariusze mieli utrudnione zadanie, bo mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania często przebywał w lokalnych hostelach. Jednak to im nie przeszkodziło. Do zatrzymania podejrzewanego doszło przed jednym ze sklepów na terenie Zielonki. Policjanci ustalili, że mężczyzna w całym procederze pełnił funkcję „odbieraka” i był już w przeszłości karany za podobne przestępstwo.

31-latek usłyszał zarzut oszustwa w tzw. recydywie, czyli powrotu do przestępstwa. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Wołominie, sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, ale w recydywie może wynieść nawet do 12 lat.

UWAGA !!!!

Wołomińscy policjanci wciąż przestrzegają przed oszustwami pod legendą. Podkreślają, że nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie, czy przelaniu ich na inne konto. Upewnijmy się, poprośmy bliskich o pomoc, skontaktujmy się z osobą, która rzekomo jest w trudnej sytuacji. Nie pozwólmy, by przestępcy bogacili się naszym kosztem.

Apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale przede wszystkim do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin, a także przestrzegać przed różnego rodzaju przestępczymi technikami czyhającymi nie tylko na seniorów.