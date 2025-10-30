Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita po napadach na nielegalne fabryki papierosów na terytorium Belgii Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj W wyniku wspólnych działań służb Belgii, Polski, Niemiec i Holandii – w tym Federalnej Policji Sądowej z Eupen i Limburgii, belgijskiej i niemieckiej służby celnej, oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, w październiku rozbito międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym zajmującą się m.in napadami na nielegalne fabryki papierosów na terytorium UE, a także produkcją i handlem wyrobami tytoniowymi bez akcyzy jak również przestępczością narkotykową.

Grupa miała być odpowiedzialna m.in. za dwa brutalne napady na fabryki w Eupen i Maasmechelen, podczas których napastnicy podszywali się pod policjantów stosując taktykę działań specjalnych, byli uzbrojeni w broń palną i stosowali przemoc wobec pracowników pozbawiając ich wolności oraz zmuszając do określonego zachowania. W ramach akcji z października, jednostki kontrterrorystyczne z Belgii i Holandii podczas skoordynowanej operacji zatrzymały sprawców na gorącym uczynku podczas kolejnego napadu i przetrzymywania osób.

W efekcie międzynarodowej operacji zatrzymano 32 osoby, w tym kilkunastu obywateli Polski, których zidentyfikowano jako osoby posiadające związki przestępcze zarówno z międzynarodowymi jak i polskimi grupami przestępczymi, w tym osoby poszukiwane listem gończym za przestępstwa popełnione na terytorium Polski.

W toku przeprowadzonych działań służby belgijskie zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów zabezpieczając dwie kompletne linię produkcyjne oraz ponad 16,4 mln papierosów i 15,44 tony tytoniu, 5 sztuk broni palnej, w tym broń maszynową, jak również sprzęt techniki specjalnej o przeznaczeniu wojskowym, kamizelki kuloodporne oraz opaski policyjne, 12 pojazdów, gotówkę i biżuterię.

Straty z tytułu oszustw celno–akcyzowych oszacowano na blisko 24,7 mln euro.

Śledztwo potwierdziło powiązania z grupami przestępczymi w Polsce, Holandii, Niemczech i na Ukrainie. Belgijskie służby podkreślają, że skuteczna akcja była możliwa dzięki ścisłej międzynarodowej współpracy, w tym zaangażowaniu policjantów CBŚP, którzy przekazali istotne informacje i wsparli koordynację działań transgranicznych.

Postępowanie w sprawie tej zorganizowanej grupy przestępczej oraz nielegalnej produkcji papierosów jest kontynuowane przez belgijskie służby we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Więcej informacji dostępne na stronie Federale Politie (Policji Belgijskiej): Internationale criminele groepering opgerold na overvallen op illegale sigarettenfabrieken.

Zdjęcia: Federale Politie