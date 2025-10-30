Policjanci zabezpieczyli 4,5 kg narkotyków. Dwaj mężczyźni tymczasowo aresztowani Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej współpracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim oraz Sekcji Zamiejscowej w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu, na mazowieckie ulice nie trafi 4,5 kg narkotyków, w tym marihuany i mefedronu. Podczas kontroli drogowej zatrzymano 40-letniego kierowcę audi z powiatu przasnyskiego, u którego w pojeździe i miejscu zamieszkania znaleziono sporą ilość substancji psychoaktywnych. W sprawie aresztowano także 34-letniego mężczyznę – obaj trafili na trzy miesiące do policyjnego aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim wspólnie z policjantami Sekcji Zamiejscowej w Ciechanowie Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej, zatrzymali do kontroli drogowej audi, którym kierował 40-letni mieszkaniec powiatu przasnyskiego. W trakcie kontroli pojazdu policjanci ujawnili i zabezpieczyli substancje, których wstępne badania wskazywały, że są to marihuana i mefedron. Podczas przeszukania miejsca zamieszkana 40-latka policjanci znaleźli i zabezpieczyli kolejne narkotyki.

W związku z tą sprawą zatrzymano również 34-letniego mężczyznę, mieszkańca pow. przasnyskiego, u którego w mieszkaniu policjanci również znaleźli i zabezpieczyli narkotyki. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 4,5 kg narkotyków.

Wszystkie ujawnione substancje zostały zabezpieczone przez mundurowych. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut posiadania narkotyków znacznej ilości.

Na wniosek śledczych, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec obu mężczyzn trzymiesięczny areszt tymczasowy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.