Policjanci uratowali mieszkańców płonącego budynku Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” Nieprzypadkowo cytujemy słowa roty policyjnego ślubowania podkreślając postawę dwóch bielskich policjantów, którzy narażając własne życie uratowali dwie osoby z płonącego budynku...

We wtorek w Bielsku-Białej doszło do groźnego pożaru budynku mieszkalnego. Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej sierżant sztabowy Mateusz Kutny oraz sierżant Kamil Marszałek przejeżdżając w trakcie patrolu bielską ulicą Najświętszej Marii Panny Królowej Polski zauważyli, że z jednego z budynków wydobywa się gęsty dym. Stróże prawa natychmiast zatrzymali radiowóz i ruszyli z pomocą kolejny raz udowadniając, że słowa policyjnej przysięgi mają szczególne znaczenie.

Mundurowi po wejściu do budynku szybko zlokalizowali mieszkanie, w którym rozprzestrzeniał się ogień. W środku znajdowały się dwie osoby: 79-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna. Byli oni wystraszeni sytuacją i choć próbowali samodzielnie gasić pożar, płomienie błyskawicznie ogarniały ściany i sufit pomieszczenia. Do akcji wkroczyli policjanci, ktorzy bez wahania wyprowadzili osoby z płonącego mieszkania, ratując im życie.

Następnie, mimo gęstego dymu i zagrożenia wrócili do budynku, by upewnić się, że nie pozostały w nim inne osoby. Na parterze odnaleźli jeszcze jedną kobietę, którą powiadomili o zagrożeniu, dzięki czemu opuściła budynek.

Na miejsce przybyło 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, a także pogotowie gazowe, energetyczne oraz zespół ratownictwa medycznego. Dzięki sprawnym działaniom wszystkich służb pożar został opanowany, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

To kolejny przykład odwagi i profesjonalizmu policjantów, którzy w codziennej służbie udowadniają, że słowa roty ślubowania nie są jedynie formalnością. To postawa gotowości do niesienia pomocy, poświęcenia i działania tam, gdzie zagrożone jest ludzkie życie.

Bielscy policjanci znaleźli się we właściwym miejscu i o właściwym czasie, pokazując, że Policja to przede wszystkim służba ludziom, w której słowa „strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia” nie są tylko pustym frazesem, lecz codziennością mundurowych.