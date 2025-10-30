Pacjent zaatakował lekarkę w zakopiańskim szpitalu Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Tatrzańscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na terenie zakopiańskiego szpitala.

W miniony wtorek, tuż po 9:00, w przychodni, pacjent miał zaatakować lekarkę. Mężczyzna został zatrzymany. Ze zgłoszenia wynikało, że około 50-letni mężczyzna (pacjent) wtargnął do gabinetu i awanturował się. Niewykluczone, że doszło do naruszenia nietykalności cielesnej lekarki. Mężczyzna po incydencie uciekł. Zaniepokojona sytuacją lekarka wezwała policjantów dzwoniąc na numer alarmowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikt inny w zdarzeniu nie ucierpiał.

Policjanci już po chwili odnaleźli mężczyznę w jego domu. Został zatrzymany. W dniu dzisiejszym najprawdopodobniej usłyszy zarzuty z art. 222 kodeksu karnego, również zostanie złożony wniosek o areszt tymczasowy dla mężczyzny.