Piękny gest policjanta z Nowej Soli. Ściął włosy, by pomóc kobietom z nowotworem Policjanci chronią i pomagają, nie tylko w czasie służby. Każdego dnia starają się być tam, gdzie ich pomoc jest potrzebna. Udowodnił to sierżant Daniel Mikijaniec z nowosolskiej komendy, który ściął włosy, żeby przekazać je Fundacji Rak'n'Roll, wspierającej kobiety po chemioterapii.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli codziennie w swojej służbie wypełniają słowa roty ślubowania, jaką składali, wstępując w policyjne szeregi. Każdego dnia potwierdzają, że hasło „Pomagamy i chronimy” nie jest im obce.

Funkcjonariusze systematycznie włączają się w akcje charytatywne organizowane dla osób chorych i potrzebujących. Profesjonalizm, zaangażowanie, ale przede wszystkim empatia są cechami szczególnie ważnymi w służbie każdego policjanta.

Kierując się nimi funkcjonariusz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z nowosolskiej jednostki - sierżant Daniel Mikijaniec od pierwszego dnia wstąpienia do Policji zapuszczał włosy, by po trzech i pół roku służby móc je ściąć i przekazać chorym kobietom.

Informacja o tym, że ktoś jest chory na raka niejednokrotnie brzmi jak wyrok. Dla osoby z nowotworem chemioterapia wiąże się z utratą włosów, a to kolejny cios dołożony do cierpienia, jakie przeżywa w walce z tą śmiertelną chorobą. Program „Daj Włos!” daje możliwość pozostania sobą, gdyż dobrze dobrana peruka sprawia, że mogą poczuć się lepiej. W ramach programu kobiety bezpłatnie otrzymują peruki z włosów przekazanych od innych osób, co pozwala im zachować kobiecość w trudnym okresie walki z nowotworem. Pomóc może każdy z nas.

To, co wydaje się drobiazgiem, potrafi mieć ogromne znaczenie. Zachęcamy do udziału w akcji.