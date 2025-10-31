Uwaga! Ostrzegamy przed oszukańczą kampanią podszywającą się pod Profil Zaufany - Aktualności - Policja.pl

Uwaga! Ostrzegamy przed oszukańczą kampanią podszywającą się pod Profil Zaufany

Data publikacji 31.10.2025
Przestępcy rozsyłają e-maile wyglądające jak wiadomości z Profilu Zaufanego. W treści informują, że zalogowano się z nowego urządzenia i podają numer telefonu kontaktowego. Zdezorientowany klient sam dzwoni pod wskazany numer i słyszy, że ktoś skradł jego dane na Profilu Zaufanym oraz że skontaktuje się z nim bank.

W rzeczywistości nie oddzwania bank, lecz oszust podszywający się pod pracownika banku, który nakłania do przelewów. Twierdzi, że ktoś próbował wykonać przelewy i że, aby zabezpieczyć środki, klient musi przelać pieniądze na „konta techniczne”.

Infografika z poradami jak się nie dać się oszukać: Realizując polecenia oszusta poprzez: 1. Oddzwonienie na numer podany w e-mailu 2. Odebranie telefonu rzekomo z banku 3. Wykonanie przelewu na „konto techniczne” Możesz stracić wszystkie oszczędności! Jak się chronić? Sprawdź dokładnie adres nadawcy – nawet drobna różnica ma znaczenie. Nie oddzwaniaj na numery z wiadomości Nie działaj w pośpiechu - oszuści tworzą presję Masz wątpliwości? Rozłącz się i zgłoś sprawę do banku lub na Policję.

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego
Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

***
FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP – jednostka operacyjna funkcjonująca w ramach Zespołu Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich, która gromadzi, analizuje oraz przekazuje w ramach sektora bankowego i we współpracy z organami ścigania oraz innymi instytucjami informacje dotyczące możliwych zagrożeń oraz o incydentach o charakterze przestępczym, godzących w bezpieczeństwo banków lub ich klientów.

