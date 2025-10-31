Uwaga! Ostrzegamy przed oszukańczą kampanią podszywającą się pod Profil Zaufany Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj Przestępcy rozsyłają e-maile wyglądające jak wiadomości z Profilu Zaufanego. W treści informują, że zalogowano się z nowego urządzenia i podają numer telefonu kontaktowego. Zdezorientowany klient sam dzwoni pod wskazany numer i słyszy, że ktoś skradł jego dane na Profilu Zaufanym oraz że skontaktuje się z nim bank.

W rzeczywistości nie oddzwania bank, lecz oszust podszywający się pod pracownika banku, który nakłania do przelewów. Twierdzi, że ktoś próbował wykonać przelewy i że, aby zabezpieczyć środki, klient musi przelać pieniądze na „konta techniczne”.

FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - Centrum Wymiany i Analiz Informacji Sektora Finansowego

Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji

