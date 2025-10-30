Zatrzymany sprawca kradzieży szczególnie zuchwałej w Kowarach Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Kowar zatrzymali mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o kradzież szczególnie zuchwałą. Mężczyzna wyrwał 83-letniej kobiecie torebkę, a jego łupem padła kwota 100 zł. W wyniku agresywnego działania sprawcy kobieta przewróciła się na chodnik i doznała obrażeń. Teraz za popełnione przestępstwo 38-latek odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Kowarach w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o kradzież szczególnie zuchwałą.

Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło 3 sierpnia 2025 roku, około godziny 10.00 w Kowarach. Jak wynika z akt sprawy 38-latek pod jednym z budynków podszedł do 83-letniej kobiety i wyrwał jej torebkę. W wyniku zdarzenia seniorka upadła i doznała obrażeń. Sprawca zabrał z torebki 100 złotych, po czym porzucił ją w pobliżu miejsca zdarzenia. Jak ustalili mundurowi 38-latek dopuścił się tego czynu w sposób rażąco lekceważący porządek prawny.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie tego przestępstwa na podstawie zebranych informacji, a także po analizie nagrań z kamer monitoringu.

W toku prowadzonych czynności dowodowych mieszkaniec powiatu karkonoskiego usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej.

(KWP we Wrocławiu / kp)