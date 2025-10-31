Pamięć o tych, którzy odeszli Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj W okresie Wszystkich Świętych środowisko policyjne nie zapomina o wszystkich tych, którzy już od nas odeszli. Pielęgnowanie pamięci o poległych policjantach oraz osobach związanych z policyjną formacją jest naszym obowiązkiem, ale też wyrazem potrzeby serca. W tym szczególnym czasie kierownictwo polskiej Policji odwiedza groby, zapala znicze i składa wieńce na grobach i mogiłach, pod Tablicą Pamięci w siedzibie KGP oraz przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”.

Pamięć o tych, którzy w służbie Ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia, jest wiecznie żywa. 31 października br. Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk złożyli kwiaty i zapalili znicze przed obeliskiem „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP . W Komendzie Głównej Policji założona została Księga pamięci, gdzie znajdują się nazwiska i sylwetki funkcjonariuszy, którzy w obronie innych oddali własne życie. Pamięć o nich nigdy nie zgaśnie!

Przed obeliskiem "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska", gdzie złożona jest urna z prochami policjantów, którzy na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku, podpisanego przez Józefa Stalina, zostali zamordowani przez NKWD i pogrzebani w Miednoje, oraz przed Tablicą Pamięci w siedzibie KGP, na której znajdują się nazwiska poległych w służbie policjantów, stanęły posterunki honorowe wystawione przez funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji.

Dzień wcześniej Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń uczcił pamięć tragicznie zmarłego bohaterskiego policjanta śp. podkom. Andrzeja Struja, który zginął tragicznie z rąk napastnika oraz oddał hołd wszystkim poległym i zmarłym stróżom prawa.

10 lutego 2010 roku, na warszawskiej Woli, przebywający na urlopie Andrzej Struj zareagował na chuligańskie zachowanie dwóch mężczyzn, którzy demolowali tramwaj. Niestety, wtedy napastnicy skierowali swoją agresję na funkcjonariusza. Jeden z nich zaatakował go i kilkukrotnie ranił nożem. Mimo szybko udzielonej pomocy medycznej policjant zmarł w szpitalu. Andrzej Struj miał niespełna 42 lata, pozostawił rodzinę, osierocił dwie córki.

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oddał hołd ostatniej wdowie katyńskiej po funkcjonariuszu Policji Państwowej II RP Janie Borkowskim, śp. Marii Czernek, członkini Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi, która zmarła w kwietniu 2021 roku. W listopadzie 2007 roku st. post. Jan Borkowski, jak wszystkie ofiary Zbrodni Katyńskiej, pośmiertnie został awansowany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na pierwszy stopień oficerski - aspiranta Policji Państwowej.

Komendant Główny Policji, na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, oddał honory śp. Władysławowi Stasiakowi, który swoje zawodowe życie poświęcił służbie na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Kierował pracą Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Kancelarii Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego. Pełnił funkcję wiceministra, a potem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r.

Szef polskiej Policji złożył wieniec również na grobie śp. Ludwika Dorna, który w latach 2005-2007 pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Następnie odwiedził grób byłego Komendanta Głównego Policji śp. nadinsp. Marka Papały, który zginął tragicznie zastrzelony na parkingu przed swoim domem w nocy, w czerwcu 1998 roku. W 1995 roku śp. Marek Papała awansowany został na Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w styczniu 1997 r. mianowany został Komendantem Głównym Policji w stopniu inspektora. Jako komendant został następnie awansowany na stopień policyjny nadinspektora Policji.

Wśród grobów, które odwiedził I Zastępca Komendanta Głównego Policji był również grób byłego naczelnego kapelana Policji, a także kapelana Komendy Głównej Policji śp. księdza Jana Kota SAC, który zmarł w lipcu 2021 roku i spoczął na Cmentarzu Bródnowskim. Śp. ksiądz Jan Kot SAC m.in. zajmował się trudną młodzieżą, a także niósł posługę duszpasterską chorym w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach koło Pruszkowa. W latach 2000 - 2002 pełnił funkcję kapelana Komendy Stołecznej Policji, w części leżącej na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Z Komendą Główną Policji związany był od 2002 r.

W wyrazie hołdu zapalmy symboliczny znicz, by uczcić pamięć tych, którzy już od nas odeszli.

( BKS KGP / mw)

Foto: G. Utnik, P. Ostaszewski - Gabinet KGP