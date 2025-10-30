Nielegalna plantacja konopi zlikwidowana przez kieleckich i krakowskich policjantów Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Piwnica, a w niej nielegalna plantacja konopi innych niż włókniste. Mowa tu o domu zlokalizowanym w jednej z podkrakowskich miejscowości należącym do 42 – latka. Mężczyzna ten jest podejrzany m.in. o wytwarzanie znacznej ilości narkotyków oraz nielegalną uprawę konopi. Wszytko to jest pokłosiem poniedziałkowej realizacji policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy działając wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Skale w domu mężczyzny zabezpieczyli profesjonalną linię do uprawy konopi innych niż włókniste.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej analizując materiały jednej ze spraw natknęli się na narkotykowy wątek. Z zebranego materiału wynikało, że w jednej z podkrakowskich miejscowości może znajdować się nielegalna uprawa konopi innych niż włókniste. Kieleccy stróże prawa swoje przypuszczenia postanowili sprawdzić w poniedziałkowe południe, kiedy to działając wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Skale złożyli służbową wizytę 42 – letniemu mieszkańcowi powiatu krakowskiego. Jak się finalnie okazało przewidywania policjantów były niezwykle trafne, bowiem w piwnicy domu, w którym zamieszkiwał podejrzewany znaleźli i zabezpieczyli profesjonalną linię do uprawy konopi innych niż włókniste, a w niej 40 krzewów tej rośliny w końcowej fazie wzrostu. Ponadto w innych pomieszczeniach piwnicznych stróże prawa zabezpieczyli 100 gramów suszu najprawdopodobniej marihuany, 2 tabletki MDMA oraz porcję substancji psychotropowej 4 CMC. Oprócz zakazanych prawem substancji, a także profesjonalnego sprzętu do uprawy w domu 42 – latka znajdowała się również gotówka w kwocie 20 000 złotych.

Finalnie zabezpieczone substancje trafiły do laboratoryjnych badań, a 42 – latek do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W środę został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania narkotyków, nielegalnej uprawy konopi w jej znacznej ilości oraz wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Co ciekawe dwóch ostatnich czynów dopuścił się będąc w warunkach recydywy. W środę po południu krakowski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Za wytwarzanie znacznej ilości narkotyków zgodnie z obowiązującym prawem grozi kara do 20 lat pozbawiania wolności.

Opr. MPK

Źródło: KMP w Kielcach

Film KMP.mp4 Opis filmu: Nielegalna plantacja konopi Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik KMP.mp4 (format mp4 - rozmiar 10.37 MB)