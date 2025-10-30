Bezpieczeństwo w ruchu drogowym podczas Święta Wszystkich Świętych Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Zbliżające się Święto Wszystkich Świętych to czas, w którym miliony Polaków udają się na cmentarze, by oddać hołd swoim bliskim. Wzmożony ruch na drogach, zatłoczone parkingi oraz piesi poruszający się w pobliżu nekropolii powodują, że szczególne znaczenie ma w tym okresie zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Kierowco, zachowaj ostrożność w rejonach cmentarzy, nie parkuj w miejscach niedozwolonych, nawet na krótki czas, dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze, zachowaj spokój i cierpliwość – zwiększony ruch może powodować opóźnienia, lecz bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie narażaj na niebezpieczeństwo pieszych – zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność.

Jesteś pieszym, bądź ostrożny i przewidujący. Korzystaj z chodników i przejść dla pieszych. Zadbaj o swoją dobrą widoczność na drodze – noś elementy odblaskowe. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo na drodze. Niech okres Wszystkich Świętych będzie czasem zadumy i refleksji, ale także wzajemnego szacunku.

Apelujemy, by kierowcy, piesi i rowerzyści okazywali sobie życzliwość i przestrzegali przepisów ruchu drogowego. Policja oraz służby porządkowe będą prowadzić działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu.

Funkcjonariusze będą egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości oraz zwracać uwagę na ich stan trzeźwości.

Zachowując ostrożność, rozwagę i kulturę na drodze razem możemy sprawić, że tegoroczne obchody Wszystkich Świętych upłyną spokojnie i bezpiecznie.

Przypominamy, że w dniach: 31 października w godz. 18:00 – 22:00 i 1 listopada w godz. 8:00 – 22:00, obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego wspiera firma Screen Network wyświetlając spot profilaktyczny na ekranach w całym kraju.

Niech to będzie czas pamięci o bliskich – nie czas tragedii na drogach.

( BRD KGP )