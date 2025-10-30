Bezpieczni podczas Wszystkich Świętych - pamiętajmy o rozwadze i ostrożności! Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Okres Wszystkich Świętych to czas zadumy, odwiedzin grobów bliskich i spotkań rodzinnych. To także moment, w którym szczególnie powinniśmy pamiętać o bezpieczeństwie – nie tylko na drodze, ale również w naszych domach, w relacjach z osobami starszymi i w trosce o najmłodszych. Wzmożony ruch, częste wyjazdy i nieobecność domowników to czynniki, które mogą sprzyjać różnym zagrożeniom, dlatego warto zachować czujność i odpowiednio się przygotować.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu

Podczas wyjazdów na cmentarze wiele domów i mieszkań pozostaje pustych, co może stać się okazją dla włamywaczy. Aby temu zapobiec, przed wyjściem należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, a wartościowe przedmioty schowane poza zasięgiem wzroku. Nie należy informować w mediach społecznościowych o planowanych wyjazdach, ponieważ takie dane mogą być wykorzystane przez osoby o złych intencjach. Dobrym rozwiązaniem jest poproszenie zaufanego sąsiada, by podczas naszej nieobecności zwrócił uwagę na mieszkanie lub zapalił światło wieczorem, tworząc wrażenie obecności domowników. Warto również sprawdzić, czy alarm i monitoring działają prawidłowo.

W tym szczególnym okresie najważniejsza jest czujność i wzajemna pomoc. Zwracajmy uwagę na podejrzane sytuacje - osoby obce obserwujące zaparkowane samochody, kręcące się wokół posesji. W razie potrzeby nie wahajmy się powiadomić Policji lub służb porządkowych.

Podczas odwiedzin na cmentarzach i w zatłoczonych miejscach pilnujmy swoich rzeczy osobistych - torebek, plecaków, portfeli, telefonów czy dokumentów. Nie pozostawiajmy toreb na nagrobkach lub ławkach, nawet na chwilę. Warto także zabezpieczyć kluczyki do samochodu, nie trzymać ich w widocznym miejscu i nie zostawiać wartościowych przedmiotów w aucie. Chwila nieuwagi może wystarczyć, by paść ofiarą kradzieży.

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i osób starszych

Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych to czas refleksji, wspomnień i zadumy nad tymi, którzy odeszli. W tym szczególnym okresie, gdy tłumnie odwiedzamy cmentarze, łatwo zatracić się w zamyśleniu i stracić czujność. Dlatego warto pamiętać o bezpieczeństwie - zarówno dzieci, jak i osób starszych, które szczególnie potrzebują naszej uwagi i troski.

Nie zostawiajmy dzieci samych na cmentarzu. Warto wcześniej porozmawiać z dzieckiem o zasadach bezpieczeństwa - wytłumaczyć, gdzie się znajdujemy, jak się zachować i do kogo zwrócić się o pomoc w razie potrzeby. Dobrym rozwiązaniem jest ustalenie miejsca spotkania, na wypadek gdyby się oddaliło, a także zapisanie numeru telefonu do opiekuna i umieszczenie go w kieszeni lub na opasce.

Podobnej troski wymagają osoby starsze. W miarę możliwości towarzyszmy seniorom w drodze na cmentarz - dzięki temu unikniemy sytuacji, w których mogą się zgubić, przewrócić lub źle poczuć. Zachęcajmy seniorów, by mieli przy sobie telefon komórkowy z zapisanymi numerami kontaktowymi do rodziny i przyjaciół.

Poprzez przeżywanie emocji i wspomnień, szczególnie osoby starsze mogą stracić poczucie upływu czasu– spędzić zbyt wiele godzin na cmentarzu, nie zauważając zmroku czy spadku temperatury. Może to prowadzić do wychłodzenia organizmu lub pozostania na cmentarzu do późnych godzin wieczornych. Jeśli zauważymy osobę samotną, nie przechodźmy obojętnie – wystarczy zapytać, czy nie potrzebuje pomocy.

Bezpieczeństwo na cmentarzach to wspólna odpowiedzialność. Zwracając uwagę na innych, możemy zapobiec wielu nieprzyjemnym sytuacjom. Odrobina empatii, czujności i rozmowy w gronie najbliższych to najlepsza forma troski o naszych bliskich - zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych.

Policja w tym okresie podejmuje wzmożone działania w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa - zarówno w drodze na cmentarze, jak i na samych nekropoliach oraz w ich pobliżu. Funkcjonariusze są obecni, by służyć pomocą, dbać o porządek i reagować na wszelkie sytuacje, które mogą zagrozić bezpieczeństwu odwiedzających.

Niemniej pamiętajmy, że rozwaga, ostrożność i wzajemna troska to najlepsze sposoby, by okres Wszystkich Świętych upłynął spokojnie i bezpiecznie - tak, jak przystało na czas refleksji, pamięci i bliskości z najbliższymi.