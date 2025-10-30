Skazany na 7 lat "odsiadki" poszukiwany 34-latek "wpadł" w Holandii Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Poszukiwany za szereg przestępstw 34-latek został zatrzymany na terenie Holandii. Skuteczna akcja służb to efekt działania policyjnej sieci ENFAST, zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców w Europie.

34-latek poszukiwany był za popełnienie szeregu przestępstw. Skazany jest na karę ponad siedmiu lat pozbawienia wolności, m.in. za posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia, znęcanie się, kierowaniem gróźb, oraz przywłaszczenia mienia.

Z obawy przed zatrzymaniem przez Policję, opuścił teren RP i ukrywał się za granicą. Wobec mężczyzny Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wydał trzy listy gończe, a następnie Sąd Okręgowy w Świdnicy Europejski Nakaz Aresztowania.

Czynności służbowe wykonywane przez funkcjonariuszy Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu pozwoliły ustalić, że 34-latek, ukrywał się na terenie Niderlandów. W celu zlokalizowania i zatrzymania poszukiwanego podjęto współpracę za pośrednictwem ENFAST – czyli europejskiej sieci współpracy policyjnej, zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców. Dzięki czemu możliwa jest natychmiastowa międzynarodowa wymiana informacji operacyjnych. Polskie przedstawicielstwo ENFAST znajduje się w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. To tutaj prowadzona jest bieżąca współpraca i szybka wymiana informacji ze wszystkimi państwami członkowskimi dotycząca najbardziej niebezpiecznych osób poszukiwanych.

Wspólne działania „radomskich łowców głów”, funkcjonariuszy Biura Kryminalnego KGP oraz Policji holenderskiej pozwoliły na zlokalizowanie poszukiwanego w Holandii.

Sprawna wymiana informacji oraz właściwa koordynacja działań poprzez sieć ENFAST, pozwoliły na ustalenie przez holenderską Policję dokładnego miejsca ukrywania się poszukiwanego. Zaangażowanie radomskich policjantów w czynności poszukiwawcze doprowadziły do zatrzymania 34-latka przez holenderskich policjantów na jednej z ulic w Rotterdamie. Mężczyzna został namierzony dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym w ścisłej współpracy polskiej i holenderskiej Policji.

Aktualnie przebywa w areszcie i oczekuje na ekstradycję do Polski.