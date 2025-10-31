CBŚP i KAS rozbiły kolejne ogniwo grup przestępczych wyłudzających VAT – 13 osób zatrzymanych Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj Na polecenie Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT i podatku dochodowego. Straty Skarbu Państwa w całej sprawie mogą sięgać co najmniej 300 milionów złotych.

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, przeprowadzili działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego, śląskiego i pomorskiego. W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano 13 osób powiązanych z działalnością dwóch zorganizowanych grup przestępczych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grup zajmowali się obrotem nierzetelną dokumentacją księgową, wystawianą na fikcyjne usługi i pozorne transakcje handlowe. Wystawiane faktury służyły do generowania sztucznych kosztów i zawyżania naliczonego podatku VAT, co umożliwiało obniżanie należności podatkowych wobec Skarbu Państwa.

Według wstępnych szacunków zatrzymane osoby mogły uszczuplić podatek VAT o ponad 1,35 miliona złotych oraz podatek dochodowy na kwotę ok. 1 mln złotych. Łącznie w prowadzonych postępowaniach zarzuty usłyszało już ponad 330 osób. Straty, jakie mogły zostać wyrządzone Skarbowi Państwa, szacuje się na co najmniej 300 milionów złotych.

Podczas działań zabezpieczono dokumentację księgową, nośniki danych oraz sprzęt elektroniczny, które będą szczegółowo analizowane przez śledczych.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw karnoskarbowych oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Za zarzucane czyny grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.