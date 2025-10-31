Prawomocny wyrok w sprawie zniesławienia funkcjonariuszy Policji Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj Zapadł prawomocny wyrok w sprawie dotyczącej pomawiania m.in. funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Sąd uznał Adama C. za winnego popełnienia szeregu czynów polegających na pomawianiu, poniżaniu oraz narażaniu funkcjonariuszy Policji na utratę zaufania publicznego niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych.

Oskarżony w okresie od stycznia 2022 roku wielokrotnie, za pomocą środków masowego przekazu, poprzez zamieszczanie nieprawdziwych informacji pomawiających funkcjonariuszy w komentarzach pod artykułami, a także poprzez samodzielne wpisy publikowane na prowadzonym przez siebie portalu, zniesławił funkcjonariuszy Policji.

Na mocy prawomocnego wyroku sądu oskarżony został skazany na 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.

Ponadto sąd orzekł podanie treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przez okres czterech tygodni.

Publikacja następuje w wykonaniu obowiązku orzeczonego przez sąd.

Przypominamy, że wolność słowa nie uprawnia do naruszania dóbr osobistych i dobrego imienia funkcjonariuszy publicznych.

Zniesławienie za pośrednictwem środków masowego przekazu stanowi przestępstwo w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Często internauci nie zdają sobie sprawy, że nawet pojedynczy wpis czy komentarz może stanowić naruszenie prawa i wypełniać znamiona przestępstwa, takiego jak zniesławienie.

Policja przypomina, że w sieci nie ma pełnej anonimowości. Jak pokazuje niniejsza sprawa, w sytuacji naruszenia przepisów policjanci mogą ustalić tożsamość osób dopuszczających się przestępstw, a następnie pociągnąć je do odpowiedzialności.

Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialne korzystanie z internetu oraz publikowanie treści z poszanowaniem prawa i dobrego imienia innych osób.