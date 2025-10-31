O włos od tragedii Data publikacji 31.10.2025 Powrót Drukuj Aspirant sztabowy Robert Tatara oraz aspirant sztabowy Artur Orziński w drodze na służbę, uwolnili zakleszczonego mężczyznę, który uderzył w drzewo.

W niedzielę, 26 października 2025 roku, około godziny 7:00 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, w miejscowości Kletnia na 52 km drogi krajowej 91, zauważyli nadjeżdżające z naprzeciwka auto. Około 150 metrów przed nimi, niespodziewanie zjechało ono na pobocze. Kierowca niedostosowując prędkości do warunków panujących na drodze uderzył w przydrożne drzewo, które złamało się spadając na osobówkę. 65-letni kierujący był zakleszczony.

Policjanci pełniący służbę na Miejskim Stanowisku Kierowania usunęli konar z pojazdu, uwalniając mężczyznę. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce służby. Na szczęście 65-latek posiadał jedynie powierzchowne rany.