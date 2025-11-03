Policjanci zatrzymali 37-latka, który chodził z nożem stwarzając zagrożenie Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który chodził po mieście z nożem, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców. Sędzia Sądu Rejonowego w Wałczu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W godzinach rannych policjanci z wałeckiej jednostki otrzymali zgłoszenia od mieszkańców o tym, że na terenie miasta przebywa mężczyzna, który stwarza realne zagrożenie dla przechodniów, chodząc z nożem w dłoni. Ponadto chciał on ugodzić nożem psa, przy czym uszkodził także siatkę ogrodzeniową, za którą bezpośrednio przebywało zwierzę. Osoby pokrzywdzone złożyły zawiadomienia o popełnionych czynach.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o niebezpiecznych zachowaniach 37-latka patrole rozpoczęły jego poszukiwania. Na szczęście w niedługim czasie został on zatrzymany. W chwili zatrzymania posiadał przy sobie haszysz, a w miejscu zamieszkania kolejne ilości środków psychotropowych. Komendant Powiatowy Policji w Wałczu wystąpił z wnioskiem do prokuratora o areszt dla 37-latka.

Zarówno prokurator, jak i sędzia byli jednomyślni co do zastosowania wobec niego środka izolacyjnego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyzna dobrze znany jest organom ścigania. Był już wcześniej wielokrotnie karany.

( KWP w Szczecinie)

