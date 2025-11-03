Areszty w sprawie nieprawidłowości w domu opieki Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj W związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu prywatnego domu opieki w miejscowości Łazy (gmina Łochów), policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie ustalili, gdzie wywieziono pensjonariuszy i zatrzymali 3 osoby.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez krewnego 92-letniej pensjonariuszki, która doznała ciężkich obrażeń ciała. Z ustaleń wynika, że osoby prowadzące placówkę nie wezwały pomocy medycznej i podawały kobiecie leki psychotropowe bez wskazań lekarskich.

W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że placówka działała bez wymaganego zezwolenia, a jej działalność prowadzona była w wynajmowanych pomieszczeniach. Po ujawnieniu sprawy osoby odpowiedzialne za prowadzenie ośrodka oraz właściciel posesji usunęli z budynku przedmioty związane z jego funkcjonowaniem, w tym rzeczy osobiste pensjonariuszy oraz żywność.

Policjanci z KPP w Węgrowie zlokalizowali miejsce, do którego przewieziono 16 pensjonariuszy – dom na terenie powiatu wołomińskiego. Po ujawnieniu ich obecności, wszystkim osobom zapewniono niezwłoczną pomoc medyczną.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Węgrowie zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch osób: 37-letniego mężczyzny i 58-letniej kobiety. Osoby te usłyszały zarzuty prowadzenia bez zezwolenia prywatnego domu pomocy społecznej, przyjęcia do placówki osoby wymagającej opieki bez zapewnienia jej właściwego nadzoru, nieudzielenia pomocy oraz podania leków psychotropowych bez wskazań lekarskich, czym narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyny te kwalifikowane są z art. 160 § 2 kk, art. 162 § 1 kk oraz art. 156 § 2 kk.

Zarzuty przedstawiono również 68-letniemu mężczyźnie, właścicielowi posesji, który jest podejrzany o utrudnianie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów przestępstwa i pomoc w wywiezieniu pensjonariuszy. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 239 § 1 kk.

Wobec 68-latka zastosowano środki wolnościowe, w tym dozór Policji oraz poręczenie majątkowe.

Śledztwo pozostaje w fazie rozwojowej. Funkcjonariusze KPP w Węgrowie pod nadzorem prokuratury kontynuują czynności procesowe w celu pełne wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, w tym ustalenie, czy działania podejrzanych mogły narazić inne osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.