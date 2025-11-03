Znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Podziękowanie dla dzielnicowych od mieszkanki Słupska za wzorową reakcję i pomoc Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Słupsku – st. asp. Rafał Kosicki oraz st. asp. Artur Nowakowski – wykazali się czujnością i profesjonalizmem, udzielając pomocy kobiecie, która zasłabła na jednej z ulic w Słupsku. Mundurowi, realizujący zadania na podległym terenie, zauważyli osuwającą się na chodnik kobietę, która traciła świadomość. Policjanci udzieli jej pierwszej pomocy i wezwali karetkę, dzięki czemu kobieta w porę trafiła do szpitala, gdzie zajęli się nią lekarze. Do Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku wpłynęły podziękowania od wdzięcznej mieszkanki Słupska.

Do zdarzenia doszło pod koniec października w Słupsku przy ul. Garncarskiej. Policjanci, którzy w tym rejonie wykonywali zadania służbowe zauważyli kobietę, która osuwa się na chodnik i próbuje złapać się pobliskiej barierki. Kobieta upadła na chodnik, jednak dzięki reakcji dzielnicowych z Komisariatu Policji I w Słupsku, którzy byli w pobliżu i natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, kobieta w porę otrzymała fachową pomoc i została przewieziona do szpitala, gdzie zajęli się nią specjaliści.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji dzielnicowych st. asp. Rafała Kosickiego oraz st. asp. Artura Nowakowskiego kobieta otrzymała pomoc medyczną w odpowiednim czasie. W swoim liście skierowanym do Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku poszkodowana wyraziła głęboką wdzięczność funkcjonariuszom za okazaną pomoc, wrażliwość i empatię.

Postawa st. asp. Rafała Kosickiego i st. asp. Artura Nowakowskiego jest przykładem zaangażowania słupskich policjantów w niesienie pomocy mieszkańcom i potwierdza, że służba w Policji to nie tylko reagowanie na łamanie prawa, ale również gotowość do ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.