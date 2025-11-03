„Odbierak” w rękach policjantów Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj Nawet do 8 lat za kratami może spędzić 17-latek, którego w miniony piątek na Mazowszu zatrzymali starachowiccy policjanci. Jest on podejrzany o udział w oszustwie zorganizowanym pod legendą „napadu”. Do zdarzenia doszło pod koniec października tego roku, wtedy łupem oszustów padło ponad 13000 złotych.

Pod koniec października br. do 81-letniej starachowiczanki zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. Informował on, że prowadzi działania skierowane na przestępców okradających emerytów. Kobieta przekonana, że rozmawia z prawdziwym policjantem, wykonywała przekazywane przez niego instrukcje. Tego samego popołudnia kobieta spakowała do reklamówki ponad 13000 złotych i pozostawiła ją we wskazanym przez mężczyznę miejscu. Niestety bardzo szybko okazało się, że pieniądze trafiły do oszustów.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Czynności, które wykonywali mundurowi doprowadziły ich na Mazowsze, gdzie w miniony piątek wspólnie policjantami z Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali 17-latka. Jeszcze tego samego dnia trafił on do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzut oszustwa, za co kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mieszkańca województwa mazowieckiego trzymiesięczny areszt tymczasowy.