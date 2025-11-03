Policjanci ze Szczecina zatrzymali mężczyzn odpowiedzialnych za uszkodzenia szyb i posiadanie materiałów wybuchowych Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie szyb w kamienicy na ul. Mazurskiej poprzez rzucanie materiałów pirotechnicznych i użycie przedmiotu przypominającego broń. Główny sprawca dodatkowo gromadził, posiadał oraz amatorsko wytwarzał materiały, które mogły zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców.

We wtorek, 21 października br., na ul. Mazurskiej trzej mężczyźni uszkodziło szyby w budynku, rzucając materiały pirotechniczne oraz strzelając z przedmiotu przypominającego broń. Działania te narażały mieszkańców kamienicy na realne niebezpieczeństwo.

Sprawa była traktowana jako priorytetowa. Funkcjonariusze przeprowadzili liczne czynności operacyjne, analizowali materiały dowodowe, ustalali tożsamość sprawców i opublikowali ich wizerunki w mediach społecznościowych.

W czwartek wieczorem kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin-Niebuszewo wraz z policjantami z Wydziału Wywiadowczego KMP w Szczecinie zatrzymali 25-latka. W jego mieszkaniu policjanci ujawnili i zabezpieczyli materiały pirotechniczne oraz substancje i urządzenia wybuchowe, które mężczyzna amatorsko wytwarzał. Zebrane dowody pozwoliły przedstawić mu dwa zarzuty. Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Dzień później kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali pozostałych dwóch mężczyzn, 25-latka i 23-latka. Obaj usłyszeli zarzuty. 23-latek trafił na miesiąc do aresztu, trzeci z zatrzymanych został objęty policyjnym dozorem.

Dzięki szybkim i skoordynowanym działaniom policji wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali zatrzymani, a niebezpieczne materiały zabezpieczone. Sprawa jest w toku.

Apelujemy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań. Informacje można przekazywać pod numerem alarmowym 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką Policji.