Policjanci w związku z podejrzeniem podtrucia tlenkiem węgla ewakuowali mieszkańców budynku Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj W niedzielę przed 22:00 dyżurny zgorzeleckiej komendy otrzymał zgłoszenie o możliwym podtruciu tlenkiem węgla mieszkańców budynku w Pieńsku. Jako pierwsi na miejsce przybyli policjanci z miejscowego komisariatu. Po wejściu do wskazanego mieszkania zastali trzy leżące kobiety, które natychmiast ewakuowali i zaczęli sprawdzać kolejne lokale. Łącznie ewakuowano siedem osób. W tym czasie strażacy OSP Pieńsk udzielili poszkodowanym pomocy przedmedycznej, a ZRM przewiózł kobiety do szpitala. Dzięki szybkiemu działaniu służb udało się uniknąć tragedii. Pamiętajmy, aby dbać o przewody kominowe, wentylacje i montować czujniki tlenku węgla. To może uratować życie.

Na miejsce zostali skierowani mundurowi z Komisariatu Policji w Pieńsku, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce. Po wejściu do budynku wyczuli dusząca woń. Natychmiast udali się do wskazanego mieszkania, gdzie zastali trzy leżące kobiety, które ciężko oddychały i skarżyły się na zawroty głowy. Funkcjonariusze niezwłocznie ewakuowali poszkodowane na zewnątrz, a następnie przystąpili do sprawdzania pozostałych mieszkań w budynku.

W trakcie działań mundurowi ewakuowali łącznie siedem osób. W celu zmniejszenia stężenia gazu otworzyli okna w mieszkaniach oraz na klatce schodowej, zapewniając dostęp powietrza w budynku.

W czasie prowadzonych czynności na miejsce przybył zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Pieńska, którzy przejęli od policjantów ewakuowane osoby i zaczęli udzielać im pomocy przedmedycznej. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał trzy kobiety do szpitala w celu udzielenia im dalszej pomocy.

Na miejscu interweniowali również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Po przeprowadzeniu pomiarów i sprawdzeniu pomieszczeń służby dopuściły pozostałe mieszkania do użytkowania, jednak z zakazem korzystania z piecyków gazowych z uwagi na nieprawidłowości w przewodzie kominowym.

Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjantów i strażaków udało się zapobiec tragedii.

Przypominamy:

o regularnych przeglądach i czyszczeniu przewodów kominowych oraz wentylacyjnych;

sprawdzaniu stanu technicznego piecyków i urządzeń grzewczych;

zapewnieniu prawidłowej wentylacji pomieszczeń;

stosowaniu czujników tlenku węgla, które mogą uratować życie.