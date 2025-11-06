Pomóżmy dzieciom wrócić bezpiecznie do domu. T-Mobile Polska i Komenda Główna Policji z nową kampanią informacyjną o systemie Child Alert Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj Każdego roku polska Policja rejestruje około dwóch tysięcy zgłoszeń dotyczących zaginięć osób małoletnich. Choć większość z nich kończy się szczęśliwie, zdarzają się sytuacje wyjątkowo trudne, wymagające zastosowania niestandardowych narzędzi. Jednym z nich jest system Child Alert – w listopadzie tego roku mija 12 lat od ogłoszenia gotowości operacyjnej tego systemu i 10 lat od pierwszej wysyłki komunikatu. T-Mobile Polska wraz z Komendą Główną Policji rozpoczynają kampanię informacyjną, której celem jest zwiększanie skali społecznej solidarności w poszukiwaniach zaginionych dzieci, które znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu życia.

W przypadku zaginięcia dziecka kluczowy jest czas – każda minuta ma znaczenie, a każda para oczu zaangażowana w poszukiwania zwiększa szansę na szczęśliwe zakończenie. Dlatego od 2013 roku w Polsce funkcjonuje system Child Alert, który po raz pierwszy został uruchomiony w 2015 roku. To narzędzie szybkiego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem mediów i innych dostępnych środków masowego przekazu oraz instytucji.

Dzięki współpracy z firmą telekomunikacyjną, jaką jest T-Mobile Polska, każdy jej klient może odegrać istotną rolę w krytycznej sytuacji i pomóc dziecku szczęśliwie wrócić do domu. To wszystko dzięki natychmiastowej wysyłce wiadomości MMS ze zdjęciem poszukiwanego dziecka. Mija właśnie 10 lat od podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji a operatorem, co stało się przyczynkiem do rozpoczęcia kampanii informacyjnej, której celem jest zwiększenie skali społecznej solidarności w poszukiwaniach zaginionych dzieci, które znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu życia.

– Zaginięcie dziecka to niewyobrażalny dramat i koszmar każdego rodzica. Dlatego 10 lat temu nie mieliśmy wątpliwości, że chcemy dołączyć do działań w ramach systemu Child Alert. W T-Mobile każdego dnia widzimy, że nasze usługi i infrastruktura to coś więcej niż narzędzie czy po prostu technologia. To rozwiązania, które łączą ludzi z tym, co najważniejsze i pomagają w najbardziej krytycznych sytuacjach. Jeżeli zaangażowanie naszej firmy i naszych klientów, którzy praktycznie cały czas mają telefon komórkowy przy sobie, pomoże bezpiecznie wrócić do domu choćby jednemu dziecku, będzie to ogromny sukces i powód do dumy. Razem naprawdę możemy więcej – mówi Andreas Maierhofer, Prezes T- Mobile Polska.

Kampanii towarzyszy specjalny spot, który w obrazowy sposób pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja społeczeństwa w sytuacji zaginięcia dziecka. To właśnie zaangażowanie wielu osób – ich czujność i gotowość do przekazania informacji – znacząco zwiększa szanse na powodzenie akcji poszukiwawczej. Warto w takiej sytuacji pamiętać o numerze 995, czyli bezpłatnej linii alarmowej przeznaczonej tylko i wyłącznie systemowi Child Alert. Zawsze można też zadzwonić na alarmowy numer 112.

– Zgłoszenie o zaginięciu dziecka to dla Policji sytuacja, w której liczy się każda sekunda i każda informacja. System Child Alert powstał właśnie po to, by w tych najtrudniejszych momentach połączyć siły wszystkich – funkcjonariuszy, mediów, partnerów i obywateli. Uruchomienie systemu to sygnał alarmowy, który porusza całe społeczeństwo, bo w centrum tej historii zawsze jest dziecko, którego życie może zależeć od naszej reakcji. Wspólne działania z firmą T-Mobile Polska pokazują, jak ogromną moc ma współpraca i poczucie wspólnej odpowiedzialności. Udowadniają, że technologia, empatia i solidarność mogą tworzyć realną tarczę ochronną dla najmłodszych. Dzięki niej każdy z nas może odegrać ważną rolę w ratowaniu życia dziecka – wystarczy czujność, reakcja i gotowość, by pomóc. Dla Policji system Child Alert to nie tylko narzędzie – to dowód troski całego społeczeństwa o jego najmłodszych członków. Każdy, kto odbiera taki komunikat, staje się częścią wspólnej misji: by każde zaginione dziecko mogło bezpiecznie wrócić do domu – mówi insp. Konrad Krakowiak, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Jak dołączyć do programu powiadomień Child Alert?

Child Alert to system alarmowy działający w 22 krajach w Europie, uruchamiany w sytuacjach uprowadzenia dziecka, gdy istnieje realne zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. Komunikat zawiera wizerunek dziecka, informacje dot. jego wyglądu i ubioru, a także krótki opis zdarzenia. Jest rozpowszechniany wszystkimi dostępnymi kanałami, tak, by dotrzeć do jak największej liczby osób, które mogą pomóc w poszukiwaniach.

Dzięki współpracy T-Mobile Polska z Komendą Główną Policji, klienci operatora mogą otrzymywać powiadomienia z komunikatem Child Alert bezpośrednio na swoje telefony. Aby dołączyć do programu, wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści TAK12 pod numer 4388, wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikatów lub włączyć zgodę w aplikacji „Mój T-Mobile”. W przypadku uruchomienia alertu, T-Mobile Polska niemal natychmiast po uruchomieniu procedury Child Alert otrzymuje komunikat bezpośrednio z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie może go przekazać wszystkim zainteresowanym użytkownikom swojej sieci.

Stuprocentowa skuteczność Child Alert

Powiadomienia Child Alert wysyłane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach – od momentu wdrożenia systemu w Polsce w 2013 roku, został on uruchomiony zaledwie siedem razy. Procedura wymaga m.in. oceny, czy publikacja wizerunku dziecka na tak masową skalę może realnie pomóc w jego odnalezieniu.

Do chwili obecnej Child Alert w Polsce wykazał 100% skuteczność. Każde jego uruchomienie skutkowało setkami zgłoszeń na numer alarmowy 995 od osób, które zaangażowały się w poszukiwania zaginionego dziecka.

Więcej informacji o systemie Child Alert można znaleźć na www.t-mobile.pl/child-alert

Za koncepcję kreatywną i realizację spotu odpowiada agencja SC Project.