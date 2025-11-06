Kolejny „odbierak” zatrzymany Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj W miniony wtorek na terenie województwa mazowieckiego został zatrzymany 21-latek, który jest podejrzany o udział w oszustwie. Rzecz działa się w 23 października br., wtedy łupem oszustów padło 21 000 złotych. Mężczyźnie za popełnione przestępstwa może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec października do 77-letniej mieszkanki Starachowic zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. Poinformował on wtedy zgłaszającą, że prowadzi działania skierowane na przestępców okradających seniorów. Kobieta wykonywała przekazywane przez niego instrukcje, ponieważ była przekonana, że rozmawia z prawdziwym policjantem. Tego samego popołudnia 77-latka przekazała oszustowi 21 000 złotych.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do waliki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczości Nieletnich starachowickiej jednostki. Czynności, które wykonywali mundurowi doprowadziły ich do Legionowa. Tam w miniony wtorek, wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach zatrzymali 21-latka. Podczas zatrzymania funkcjonariusze w miejscu zamieszkania mężczyzny ujawnili i zabezpieczyli 36 gramów suszu roślinnego, wstępnie zweryfikowanego jako marihuana oraz ponad 14 gramów środka psychotropowego w postaci 4-CMC. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia trafił do policyjnej celi.

Wczoraj 21 latek usłyszał zarzuty. Zapadła także decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie za popełnione przestępstwa oszustwa i posiadania znacznej ilości narkotyków może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.