Oszukiwali seniorów - zostali zatrzymani i aresztowani Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj Efektem kilkudniowych intensywnych działań grodziskich kryminalnych jest ustalenie i zatrzymanie trzech osób podejrzanych o udział w oszustwach metodą „na policjanta”. Działania funkcjonariuszy potwierdziły, że dwaj mężczyźni i kobieta podstępem uzyskali od dwójki starszych osób paczki z pieniędzmi i biżuterią w Grodzisku Mazowieckim, a także dzień później w Piasecznie. Zatrzymani usłyszeli dotychczas po dwa zarzuty karne. Na wniosek Prokuratury, grodziski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki na 3 miesiące.

Od kilku dni grodziscy kryminalni intensywnie pracowali nad sprawami oszustw, w których pokrzywdzonymi byli starsi mieszkańcy naszego miasta. Gdy tylko w jednym przypadku policjanci ustalili osobę, która mogła brać udział w przestępstwie, rozpoczęli jej poszukiwania. Wnikliwe działania operacyjne doprowadziły ich do Łodzi, gdzie zatrzymali podejrzanego 55-latka. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleźli przedmioty mogące służyć do kontaktu z pokrzywdzonymi i wspólnikami oraz ubrania, w których odbierał paczkę wyrzuconą przez okno przez mieszkankę Grodziska Maz. Podczas drobiazgowej analizy podobnych przestępstw w okolicy, policjanci szybko ustalili, że ta sama osoba dzień później mogła również brać udział w podobnym oszustwie na szkodę 91-letniego mieszkańca Piaseczna.

Dalsza analiza wszystkich informacji wskazywała, że razem z zatrzymanym, w tych dwóch czynach uczestniczył jeszcze inny mężczyzna i kobieta. Policjanci wykonali szereg kolejnych czynności, aby ustalić ich aktualne miejsce przebywania i pojechali na teren powiatu płońskiego, gdzie wytypowane osoby zostały zatrzymane. Kryminalni zaskoczyli 38-latka i 41-latkę na stacji paliw.

Po wykonanych z zatrzymanymi czynnościach dochodzeniowo-śledczych cała trójka została doprowadzona do grodziskiej Prokuratury Rejonowej. Tam podejrzani usłyszeli po dwa zarzuty karne. 55-latek i 38-latek odpowiedzą za nie w warunkach recydywy. Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Policjanci nadal ustalają okoliczności innych oszustw i ewentualny udział w nich zatrzymanej trójki.

Grodziscy policjanci ostrzegają przed obdarzaniem zaufaniem każdej osoby kontaktującej się telefonicznie i podającej za funkcjonariusza lub pracownika innej instytucji. Jeśli taki kontakt rozpoczyna się od rozmowy przez telefon stacjonarny i dotyczy zagrożonych pieniędzy w domu lub banku, możemy być pewni, że to oszustwo. Nie dajmy się zwieść, policjanci nie żądają przekazywania pieniędzy i takiego udziału seniorów w zatrzymywaniu przestępców.

( KSP / kc)

Film przedstawia policjantów prowadzących zatrzymanych.