Policjanci pomogli w gaszeniu płonącego budynku Data publikacji 06.11.2025 Policjanci z wydziału prewencji krośnieńskiej komendy zauważyli wydobywający się dym z wnętrza budynku gospodarczego w Korczynie. Funkcjonariusze zaalarmowali straż pożarną, pomagali w ratowaniu dobytku i przy wykorzystaniu dostępnych środków, rozpoczęli akcję gaśniczą płonącej stodoły.

Wczoraj, 5 listopada 2025 r., po godz. 15:00, policjanci z Wydziału Prewencji krośnieńskiej komendy po zakończonej interwencji w Czarnorzekach, wracali do jednostki. Podczas przejazdu przez Korczynę zauważyli dym, który wydobywał się z wnętrza budynku gospodarczego na terenie jednej z prywatnych posesji.

Funkcjonariusze powiadomili oficera dyżurnego o pożarze i konieczności niezwłocznego zadysponowania na miejsce strażaków. Chwilę później, policjanci zainicjowali działania gaśnicze i przy wykorzystaniu dostępnych środków, starali się ograniczyć rozwój pożaru na pozostałą część stodoły.

We wnętrzu płonącego budynku znajdowały się pojazdy rolnicze. Funkcjonariusze razem z gospodarzem wypchnęli jedną z maszyn na podwórze i pozostawili w bezpiecznej odległości od płonącej stodoły.

Po chwili na miejsce dotarły pierwsze zastępy strażackie, które szybko opanowały rozprzestrzeniający się pożar. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, a dzięki zdecydowanej postawie policjantów, udało się uratować ciągnik rolniczy oraz ograniczyć skutki zniszczenia budynku.