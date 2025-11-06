Dzielnicowi z Kartuz zatrzymali poszukiwanego za przestępstwa seksualne wobec małoletnich Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj Dziś rano kartuscy dzielnicowi zatrzymali poszukiwanego 23-latka, który poszukiwany był w związku z przestępstwami na tle seksualnym wobec małoletnich. Wczoraj kartuscy kryminalni zatrzymali również 27-latka, który poszukiwany był listem gończym za przestępstwa narkotykowe. Podczas zatrzymania kryminalni znaleźli u niego amfetaminę.

Do pierwszego zatrzymania doszło wczoraj przed godziną 20:00. Kryminalni z Kartuz w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych w centrum miasta zatrzymali poszukiwanego listem gończym 27-latka. Mężczyzna poszukiwany był do odbycia kary 75 dni pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Okazało się, że nie była to dla niego jednak lekcja pokory, bo podczas zatrzymania kryminalni znaleźli u niego amfetaminę. W związku, z czym poza zarządzoną karą odpowie za kolejne przestępstwo.

Dziś z samego rana dzielnicowi z Kartuz zatrzymali 23-letniego mieszkańca Kartuz, który poszukiwany był zgodnie z wydanym nakazem przez Sąd Rejonowy w Kartuzach, celem odbycia kary 5 lat i 2 miesiące pozbawienia wolności za przestępstwa seksualne wobec małoletnich oraz rozpijanie osoby małoletniej. Mężczyzna usłyszy dziś kolejne zarzuty do prowadzonych wobec niego spraw, a następnie zostanie doprowadzony do Aresztu Śledczego.