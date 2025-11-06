Zatrzymani za wystawianie fikcyjnych faktur Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w procederze wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy rozbito grupę, której działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty sięgające kilkuset tysięcy złotych.

4 listopada br. policjanci zatrzymali 54-letniego mieszkańca powiatu szamotulskiego – właściciela firmy wielobranżowej. Mężczyzna, jako osoba uprawniona do wystawiania faktur, miał sporządzić łącznie 153 dokumenty na łączną kwotę ponad 2 milionów złotych. Jak ustalili śledczy, faktury te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatku VAT oszacowano na około 400 tysięcy złotych.

Tego samego dnia zatrzymano także cztery inne osoby – 43-letnią kobietę oraz trzech mężczyzn w wieku 27, 55 i 56 lat. Wszyscy są mieszkańcami powiatów obornickiego i szamotulskiego i mieli brać udział w opisywanym procederze.

5 listopada br. Prokuratura Rejonowa w Obornikach przedstawiła zatrzymanym zarzuty dotyczące wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami, pomocnictwa w popełnianiu przestępstwa oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy — niewykluczone, że w sprawie zostaną postawione kolejne zarzuty.