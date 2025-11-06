W strukturach Policji powstanie Narodowe Biuro Śledcze Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj Komendant Główny Policji zapowiedział dzisiaj powołanie zespołu, którego zadaniem będzie utworzenie Narodowego Biura Śledczego. W ramach tworzenia nowej jednostki Policji nastąpi połączenie Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Powołanie Narodowego Biura Śledczego jest odpowiedzią na zmieniający się świat przestępczy, w którym zorganizowana przestępczość coraz częściej działa w cyberprzestrzeni.

Także działania dywersyjne oraz akcje sabotażu, z jakimi w ostatnich miesiącach mieliśmy w Polsce do czynienia na niespotkaną dotychczas skalę powodują konieczność przeciwstawienia się nowym zjawiskom.

W celu skutecznej walki z przestępczością oraz mając na względzie wyzwania, przed jakimi stoi dziś polska Policja, powstała idea utworzenia nowej jednostki pod nazwą Narodowe Biuro Śledcze, w skład którego wejdą dwie dotychczasowe jednostki, tj. Centralne Biuro Śledcze Policji i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Nowo powstałe biuro przejmie zadania obu wymienionych jednostek, dodatkowo zajmować się będzie zorganizowanymi formami przestępstw korupcyjnych.

Połączenie struktur nie jest w Policji niczym nowym. W 2000 roku połączone zostały dwa biura Komendy Głównej Policji, tj. Biuro do walki z Przestępczością Zorganizowaną i Biuro do walki z Przestępczością Narkotykową i utworzone zostało Centralne Biuro Śledcze, które było odpowiedzią na rodzącą się przestępczość zorganizowaną.

Równolegle z powołaniem Narodowego Biura Śledczego w Komendzie Głównej Policji powstanie Biuro do walki z Cyberprzestępczością oraz rozbudowane zostanie dotychczasowe Biuro do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, w którym nacisk zostanie położony na walkę z korupcją.

Jednocześnie analogicznie w komendach wojewódzkich/stołecznej Policji powstaną komórki do zwalczania cyberprzestępczości oraz wzmocnione zostaną komórki do zwalczania korupcji.

(KGP)