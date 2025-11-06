Równość, etyka i przyjaźń w służbie – wizyta studyjna w Irlandii Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj Wizyty studyjne stanowią cenne źródło dobrych praktyk i inspiracji jak skutecznie wdrażać rozwiązania równościowe w Policji oraz promować etykę i prawa człowieka w służbie.

Na początku października br. delegacja Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) Sekcja Polska przebywała w Irlandii na zaproszenie IPA Ireland. Delegacja IPA Sekcja Polska uczestniczyła w obchodach 70-lecia IPA Ireland oraz w cyklu spotkań z przedstawicielami Garda Síochána.

Jednym z członków delegacji był nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka oraz członek Zespołu ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023–2026.

Program wizyty studyjnej obejmował m.in. spotkania w centrali Garda Síochána w Dublinie. Ważnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielami Garda Professional Standards Unit (GPSU) – komórki odpowiedzialnej za utrzymywanie i rozwój najwyższych standardów profesjonalizmu w służbie, monitorowanie zgodności działań z przepisami i kodeksem etyki, a także za promowanie kultury organizacyjnej opartej na odpowiedzialności i zaufaniu.

Podczas spotkania nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak miał możliwość zapoznania się z irlandzkimi rozwiązaniami w zakresie rozwoju zawodowego, komunikacji wewnętrznej i wsparcia psychologicznego funkcjonariuszy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły działania Garda Síochána w obszarze równych szans, przeciwdziałania dyskryminacji i wzmacniania pozycji kobiet w służbie. Irlandzki model zarządzania kadrami opiera się na otwartości, dialogu i wzajemnym szacunku. Różnorodność traktowana jest tam nie jako wyzwanie, lecz jako wartość dodana.

Dzięki uprzejmości funkcjonariusza Garda Síochána Kajetana Koziarowskiego, nadkom. dr Bartłomiej Majchrzak miał również okazję zwiedzić Muzeum Garda Síochána w Dublinie. Jedna z części ekspozycji poświęcona jest historii kobiet w irlandzkiej Policji – od momentu ich włączenia w szeregi formacji w 1959 r., poprzez rozwój zawodowy, aż po objęcie najwyższych stanowisk kierowniczych. Jak wskazuje ekspozycja „An Amazing Sight – Female Garaí”, historia kobiet w służbie to opowieść o determinacji, profesjonalizmie i zmianie społecznej, która uczyniła irlandzką Policję bardziej otwartą i różnorodną.

Wymiana doświadczeń w ramach IPA stanowi istotny element współpracy międzynarodowej polskiej Policji. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest nie tylko rozwijanie kontaktów zawodowych, ale także wzmacnianie wizerunku formacji jako organizacji nowoczesnej, otwartej i opartej na poszanowaniu praw człowieka.

Wizyta zakończyła się udziałem w uroczystościach jubileuszowych IPA Ireland. Spotkanie, zorganizowane pod hasłem Servo per Amikeco („Służyć poprzez przyjaźń”), stało się symbolicznym potwierdzeniem wartości, które łączą policjantów na całym świecie – służby, solidarności i przyjaźni.

(KGP)

