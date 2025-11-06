Start projektu TROPIK-9 Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj TROPIK-9 Taktyka, Rozpoznanie, Ochrona, Poszukiwanie, Identyfikacja, Kształcenie to długoterminowy projekt skierowany do funkcjonariuszy służby prewencyjnej, kryminalnej oraz kontrterrorystycznej zajmujących się realizacją działań związanych z użyciem psów służbowych oraz realizacją działań w zakresie poszukiwań i identyfikacji osób.

Konferencja otwierająca rozpoczęcie zadań zawartych w projekcie odbyła się 5 listopada 2035 r. w Warszawie. Gospodarzem wydarzenia było Biuro Prewencji KGP z Dyrektorem insp. Robertem Kumorem na czele.

Oficjalnego otwarcia projektu TROPIK-9 dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA Maciej Kaczorowski, Opiekun projektu z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Jakub Kowalczyk, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” insp. Łukasz Pikuła, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Konrad Krakowiak, Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Tomasz Rylski oraz przedstawiciele krajowych służb mundurowych: Kierownik Zakładu Kynologii Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży granicznej w Lubaniu ppłk SG Wioletta Grabowska, Kierownik Działu Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych Służby Więziennej Zakładu Karnego w Czarnem mjr Małgorzata Kulig, Kierownik Kursu Szkolenia Przewodników i tresury Psów Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie mjr Bartłomiej Jargiełło.

Wśród znamienitych gości byli delegaci zagraniczni: Szef Zarządu Kynologiczngo w Biurze Porządku Publicznego Departamentu Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej Aleksandras Aleksanravicius, p.o. Kierownik Wydziału Kynologii w Policji Państwowej Łotwy Kitija Ieva Razma oraz Kierownik Sekcji K9 w Estońskiej policji i Straży Granicznej Regina Koemets.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Biura Finansów KGP - Opiekun projektu z Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Arkadiusz Czerwiński, naczelnicy Wydziałów Prewencji KWP / KSP , naczelnicy Wydziałów Poszukiwań i Identyfikacji osób KWP/KSP Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie nadkom. Paweł Kreczmarski, koordynatorzy ds. psów służbowych KWP/KSP, koordynatorzy ds. poszukiwań i identyfikacji osób KWP/KSP, przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz członkowie zespołu TROPIK-9.

Podczas konferencji kierownik projektu kom. Kinga Wójcikowska przedstawiła główne założenia projektu TROPIK-9. Nadkom. Konrad Gajda i kom. Piotr Cabański z Biura Kryminalnego KGP przybliżyli uczestnikom temat działań poszukiwawczych z użyciem psów służbowych w kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu, patrolowo-tropiącej i tropiącej do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich oraz z użyciem koni służbowych. Natomiast podkom. Paweł Sobota z CPKP „BOA” przybliżył zagadnienia dotyczące szkolenia przewodników psów służbowych kategorii bojowej, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zespołów pirotechnicznych. W ramach projektu planowana jest również modernizacja infrastruktury szkoleniowej w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie, o której opowiedział zebranym nadkom. Paweł Kreczmarski z CSP w Legionowie.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie skuteczności Policji w zakresie wykorzystania psów służbowych i nadanie jej nowych możliwości przy przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym oraz usprawnienie adekwatnego reagowania w odniesieniu do zagrożeń bezpieczeństwa powstałych z uwagi na zwiększony napływ grup przestępczych, przemyt broni, narkotyków i materiałów wybuchowych.

W ramach projektu zaplanowano liczne szkolenia z działań prewencyjnych z użyciem psów służbowych kategorii patrolowej i patrolowo-tropiącej, szkolenia poszukiwawcze z użyciem psów służbowych kategorii patrolowo-tropiącej, tropiącej, tropiącej osoby według założeń mantralingu, do wyszukiwania zapachów zwłok ludzkich oraz z użyciem koni służbowych, szkolenia dla osób wykonujących czynności pozoranta, szkolenia dla przewodników psów służbowych w kategorii bojowej, do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz zespołów pirotechnicznych, jak również do wyszukiwania zapachów narkotyków. Ważnym punktem szkoleń będą szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom służbowym.

Konferencja uroczyście rozpoczynająca projekt była świetną okazją, również na arenie międzynarodowej, do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej przy użyciu psów służbowych.

Partnerami zagranicznymi w projekcie są przedstawiciele Policji z Litwy, Łotwy i Estonii. Natomiast w ramach współpracy międzyresortowej założenia projektu przewidują również udział przedstawicieli Straży Granicznej, Służby Więziennej i Żandarmerii Wojskowej.

Projekt TROPIK-9 już wystartował. Czas trwania projektu to 36 miesięcy. TROPIK-9 realizowany jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027. Najbliższe szkolenie odbędzie się już w listopadzie br.

Tekst/foto: Izabela Pajdała-Kusińska - Gazeta Policyjna