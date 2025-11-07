Kolejne sukcesy policyjnych poszukiwaczy Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi w krótkim czasie zatrzymali 3 ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzn. Poszukiwani byli m.in. Europejskimi Nakazami Aresztowania czy listami gończymi. Mężczyźni w wieku 41 i 45 lat trafili już do placówek penitencjarnych, gdzie odbędą kary pozbawienia wolności, a 33-latek w związku z popełnionymi czynami trafił przed oblicze prokuratora.

Tropienie i zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wymaga od policjantów Wydziału Poszukiwań i identyfikacji Osób KWP w Łodzi dużego zaangażowania i skrupulatnej analizy zebranych poszlak. O tym, jak skuteczni są funkcjonariusze tego wydziału przekonała się w ostatnim czasie trójka osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

Pierwszy z zatrzymanych był poszukiwany od 2021 roku na podstawie listów gończych przez sąd w Łodzi oraz Prokuraturę Krajową celem odbycia kary 3 lat więzienia. Ten 41-latek w przeszłości dopuścił się poważnych przestępstw m.in. wzięcia zakładnika dla okupu. Gdy policjanci wpadli na jego trop, ustalili, że przebywa w Wielkiej Brytanii. Wtedy wydano za mężczyzną Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną notę Interpolu. Dzięki doskonałej współpracy policjantów z KWP w Łodzi Wydziału Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i Oficera Łącznikowego Policji w Wielkiej Brytanii 41-latek 14 października 2025 roku został zatrzymany. Po zakończeniu procedury ekstradycyjnej mężczyzna wrócił do Polski i trafił prosto do więzienia.

Kolejny z mężczyzn ukrywał się od 2016 roku. 45-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie Polski i Niemiec. Miał do odbycia karę 3 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności. Mimo iż 45-latek wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu, policjanci Wydziału Poszukiwań i identyfikacji Osób KWP w Łodzi ustalili gdzie się ukrywa. Decyzja o zatrzymaniu zapadła błyskawicznie. Zespół realizacyjny, 3 listopada 2025 roku na terenie Łodzi zatrzymał poszukiwanego, który stawiał opór i zachowywał się agresywnie. Pomimo jego zachowania szybko założono mu kajdanki, a następnie przewieziono do placówki penitencjarnej. To kolejne zatrzymanie, które było efektem konsekwentnego weryfikowania zbieranych i analizowanych informacji.

Do ostatniego zatrzymania doszło 5 listopada 2025 roku również na terenie Łodzi. 33-latek poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z kradzieżą samochodową. Gdy policjanci wytypowali jego miejsce pobytu, pojechali pod wskazany adres. Tam przystąpili do obserwacji. Po pewnym czasie z budynku wyszedł poszukiwany mężczyzna wraz z kobietą. Błyskawicznie został zatrzymany. Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że ta 40-letnia kobieta jest również poszukiwana w związku z nieuregulowaną grzywną za popełnione wykroczenie. Następnie 33-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Mężczyzna jest w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Łodzi, celem przeprowadzenia z nim czynności procesowych.

Te zatrzymania to dowód na zaangażowanie i dociekliwość w gromadzeniu poszlak i informacji z przysłowiowej ulicy. Czas jest kluczowy w tych ustaleniach, gdyż osoby ukrywające się często zmieniają miejsca pobytu i starają się zacierać ślady swojego pobytu. Jednak profesjonalizm i cierpliwość poszukiwaczy z komendy wojewódzkiej w Łodzi przynoszą oczekiwane efekty.

( KWP w Łodzi / kp)

Film przedstawia policjantów prowadzących w kierunku budynku komendy Policji.