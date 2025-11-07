Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte ponad milion złotych, których właściciel już trafił do aresztu
Policjanci ustalili, że mieszkaniec powiatu mławskiego może posiadać znaczne ilości narkotyków. Natychmiast przystąpili do działania i w użytkowanych przez niego mieszkaniach odnaleźli 33 kg różnych narkotyków oraz broń. 67-latek został zatrzymany, będzie odpowiadał m.in. za obrót znacznymi ilościami środków odurzających. Został aresztowany na 3 miesiące.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Mławie wspólnie z funkcjonariuszami z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji 4 listopada na terenie Strzegowa (powiat mławski) wkroczyli do mieszkania mężczyzny, a później do jeszcze dwóch kolejnych mieszkań użytkowanych przez niego, gdzie podczas przeszukania odnaleźli i zabezpieczyli ponad 33 kilogramy środków odurzających. Wśród nich znajdowało się m.in. ponad 16 kilogramów mefedronu, ponad kilogram amfetaminy oraz pół kilograma kokainy, a także marihuana. Znaczna część narkotyków była hermetycznie zapakowana. Funkcjonariusze, przy wsparciu strażaków, zabezpieczyli również 5 litrów kwasu solnego, wykorzystywanego w procesie produkcji narkotyków.
W trakcie czynności policjanci ujawnili także pistolet hukowy, ponad 56 tysięcy złotych w gotówce, elektroniczne wagi do porcjowania narkotyków oraz ponad 9 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, o szacunkowej wartości 14 tysięcy złotych. Łączną wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad milion złotych.
Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. W Prokuraturze Okręgowej w Płocku usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. 6 listopada Sąd Rejonowy w Płocku, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 67-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Podejrzanemu grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci i prokuratura kontynuują czynności w tej sprawie, aby ustalić pochodzenie narkotyków oraz inne osób, które miały związek z obrotem narkotykami na tak dużą skalę.
(KWP zs. w Radomiu / kp)