Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte ponad milion złotych, których właściciel już trafił do aresztu Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci ustalili, że mieszkaniec powiatu mławskiego może posiadać znaczne ilości narkotyków. Natychmiast przystąpili do działania i w użytkowanych przez niego mieszkaniach odnaleźli 33 kg różnych narkotyków oraz broń. 67-latek został zatrzymany, będzie odpowiadał m.in. za obrót znacznymi ilościami środków odurzających. Został aresztowany na 3 miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Mławie wspólnie z funkcjonariuszami z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji 4 listopada na terenie Strzegowa (powiat mławski) wkroczyli do mieszkania mężczyzny, a później do jeszcze dwóch kolejnych mieszkań użytkowanych przez niego, gdzie podczas przeszukania odnaleźli i zabezpieczyli ponad 33 kilogramy środków odurzających. Wśród nich znajdowało się m.in. ponad 16 kilogramów mefedronu, ponad kilogram amfetaminy oraz pół kilograma kokainy, a także marihuana. Znaczna część narkotyków była hermetycznie zapakowana. Funkcjonariusze, przy wsparciu strażaków, zabezpieczyli również 5 litrów kwasu solnego, wykorzystywanego w procesie produkcji narkotyków.

W trakcie czynności policjanci ujawnili także pistolet hukowy, ponad 56 tysięcy złotych w gotówce, elektroniczne wagi do porcjowania narkotyków oraz ponad 9 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, o szacunkowej wartości 14 tysięcy złotych. Łączną wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad milion złotych.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu. W Prokuraturze Okręgowej w Płocku usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz posiadania papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. 6 listopada Sąd Rejonowy w Płocku, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 67-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Podejrzanemu grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Policjanci i prokuratura kontynuują czynności w tej sprawie, aby ustalić pochodzenie narkotyków oraz inne osób, które miały związek z obrotem narkotykami na tak dużą skalę.