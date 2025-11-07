Odbierał pieniądze od seniorów, został zatrzymany i trafił do aresztu Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w minioną środę zatrzymali 58 - latka podejrzanego o udział w oszustwach, do których doszło pod koniec października na terenie naszego miasta. Mężczyzna już usłyszał zarzut oszustwa za, co zgodnie z obowiązującym prawem może mu grozić kara do 8 lat pozbawiania wolności.

Pod koniec października br. na terenie Kielc odnotowano dwa przypadki oszustw pod legendą wypadku spowodowanego przez osobę bliską oraz fałszywego funkcjonariusza policji. W pierwszym przypadku 86-latek otrzymał informację, że bliska mu osoba spowodowała wypadek i aby uniknąć kary więzienia potrzebna jest gotówka.

Tego samego dnia oszuści skontaktowali się również z 77-latką, która z kolei usłyszała historię o grupie przestępczej czyhającej na pieniądze mieszkańców naszego regionu. W tym przypadku gotówka była potrzebna na organizację zasadzki na przestępców. Niestety w obu przypadkach seniorzy dali się zwieść oszustom na skutek czego utracili swoje oszczędności.

Obie sprawy trafiły do policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy po wnikliwej analizie zebranego materiału znaleźli wspólny mianownik łączący obie sprawy. To 58-letni mieszkaniec powiatu opatowskiego, którego zatrzymali w minioną środę wczesnym rankiem. To właśnie ten mężczyzna w obu opisywanych sprawach odebrał od 86-latka i 77-latki pieniądze, które ci przekazali na pomoc swojemu bliskiemu i na organizację zasadzki.

W czwartek zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, a kielecki sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.