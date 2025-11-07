Policjanci udaremnili próbę oszustwa na „prokuratora” Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Skuteczne działanie policjantów pomogło zapobiec oszustwu „na prokuratora”. Dzięki informacjom przekazanym przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, sławieńscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn. 78-letni mieszkaniec gminy Malechowo miał przekazać pieniądze na „kaucję” za córkę, która spowodowała poważny wypadek. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Do sławieńskich policjantów wpłynęła informacja o próbie oszustwa wobec mieszkańca gminy Sławno. Z mężczyzną na numer stacjonarny skontaktowała się osoba podająca się za prokuratora i poinformowała, że jego córka spowodowała poważny wypadek drogowy. W rozmowie telefonicznej oszust przekonywał, że jedynym sposobem, aby uniknąć zatrzymania jego córki jest przekazanie 160 tysięcy złotych. Na każdym etapie oszuści wywierali na nią presję, nakazując pozostanie na linii telefonicznej, podkreślając wagę "operacji".

Pozyskane przez policjantów informacje zostały umiejętnie wykorzystane przez sławieńskich kryminalnych, którzy pilnie udali się pod wskazany adres i podjęli niezbędne czynności. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, 17-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego i 28-letniego mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego. Obaj trafili do policyjnego aresztu.

Dalsze działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 19-latka, który był związany ze sprawą. Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu, a do zatrzymania doszło na terenie Torunia.

Wszyscy zatrzymaniu usłyszeli już zarzuty. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Pamętajmy! Aby nie stać się ofiarą oszustwa:

policjanci i prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy;

nie działajmy pochopnie, pod presją czasu;

po rozmowie zawsze wykonajmy telefon „sprawdzający” do naszych najbliższych;

jeśli nie można skontaktować się z rodziną, zadzwońmy na numer alarmowy i przekażmy informacje o zdarzeniu;

każdorazowo informujmy Policję o takich sytuacjach.