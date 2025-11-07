Dzięki dzielnicowym 45-latek nie został oszukany
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Żychlinie zapobiegli przekazaniu oszustom 12 tysięcy złotych. 45-latek był w trakcie rozmowy telefonicznej z oszustem podającym się za pracownika banku. Szybka reakcja mundurowych przerwała przestępczy proceder.
We wtorek, 4 listopada 2025 roku, dzielnicowi pełnili służbę obchodową w miejscowości Żychlin. Po godzinie 18.00 zatrzymała ich 36-letnia kobieta, informując że jej mąż stojący przy bankomacie właśnie prowadzi rozmowę telefoniczną z mężczyzną podającym się za pracownika banku, który instruuje go jak zrobić przelew wybranych wcześniej oszczędności na nowy numer konta. Policjanci natychmiast zareagowali, podeszli do mężczyzny i w ostatniej chwili polecili mu przerwać rozmowę telefoniczną i próbę wpłacenia przygotowanej już gotówki na obce konto w wpłatomacie. 45-latek był zaskoczony interwencją. Jak się okazało, do mężczyzny zadzwonił oszust podający się za pracownika banku, informując, że jego dane zostały przechwycone i aby udaremnić utratę pieniędzy należy je wypłacić, a następnie wpłacić na wskazane przez rozmówcę konto. Na szczęście dobra intuicja żony 45-latka i szybka reakcja dzielnicowych udaremniły próbę wyłudzenia pieniędzy.
O czym pamiętać, aby oszust bankowy nie ukradł Ci pieniędzy?
- nie podawaj przez telefon danych do logowania do bankowości internetowej
- nie instaluj żadnych aplikacji na żądnie pracownika banku
- nie udostępniaj nieznanej osobie kodu BLIK, numeru PIN ani żadnych wrażliwych danych
- nie wpłacaj pieniędzy na „awaryjny” rachunek techniczny
- nie klikaj w linki do stron, które otrzymasz od niezaufanego nadawcy
- rozłącz się
- zainstaluj oprogramowanie antywirusowe
- zgłaszaj każdą próbę oszustwa.
Pamiętajmy, że ostrożność oraz uwaga, to najlepsza broń przed oszustami.
(KWP w Łodzi / kc)