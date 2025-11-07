Dzięki dzielnicowym 45-latek nie został oszukany Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Żychlinie zapobiegli przekazaniu oszustom 12 tysięcy złotych. 45-latek był w trakcie rozmowy telefonicznej z oszustem podającym się za pracownika banku. Szybka reakcja mundurowych przerwała przestępczy proceder.

We wtorek, 4 listopada 2025 roku, dzielnicowi pełnili służbę obchodową w miejscowości Żychlin. Po godzinie 18.00 zatrzymała ich 36-letnia kobieta, informując że jej mąż stojący przy bankomacie właśnie prowadzi rozmowę telefoniczną z mężczyzną podającym się za pracownika banku, który instruuje go jak zrobić przelew wybranych wcześniej oszczędności na nowy numer konta. Policjanci natychmiast zareagowali, podeszli do mężczyzny i w ostatniej chwili polecili mu przerwać rozmowę telefoniczną i próbę wpłacenia przygotowanej już gotówki na obce konto w wpłatomacie. 45-latek był zaskoczony interwencją. Jak się okazało, do mężczyzny zadzwonił oszust podający się za pracownika banku, informując, że jego dane zostały przechwycone i aby udaremnić utratę pieniędzy należy je wypłacić, a następnie wpłacić na wskazane przez rozmówcę konto. Na szczęście dobra intuicja żony 45-latka i szybka reakcja dzielnicowych udaremniły próbę wyłudzenia pieniędzy.

O czym pamiętać, aby oszust bankowy nie ukradł Ci pieniędzy?

nie podawaj przez telefon danych do logowania do bankowości internetowej

nie instaluj żadnych aplikacji na żądnie pracownika banku

nie udostępniaj nieznanej osobie kodu BLIK, numeru PIN ani żadnych wrażliwych danych

nie wpłacaj pieniędzy na „awaryjny” rachunek techniczny

nie klikaj w linki do stron, które otrzymasz od niezaufanego nadawcy

rozłącz się

zainstaluj oprogramowanie antywirusowe

zgłaszaj każdą próbę oszustwa.

Pamiętajmy, że ostrożność oraz uwaga, to najlepsza broń przed oszustami.