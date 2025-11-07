Policjanci pomogli 71-latkowi, który zasłabł na strychu. Dzięki szybkiej reakcji służb mężczyzna nie doznał obrażeń Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Stawie wczoraj pomogli 71-latkowi, który zasłabł na poddaszu. Funkcjonariusze zostali zaalarmowani przez żonę mężczyzny. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i strażaków 71-latek został odnaleziony i bezpiecznie przetransportowany z miejsca, w którym się znajdował.

W środę (5 listopada) policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Stawie przeprowadzili nietypową interwencję. Do komisariatu przybiegła roztrzęsiona 70-latka, która poprosiła o pomoc dla męża, który zasłabł i utknął na strychu. Kobieta od dłuższego czasu szukała męża i poinformowała, że wszedł na poddasze znajdujące się w pomieszczeniu gospodarczym na terenie posesji, gdzie utknął. Kobieta nadmieniła, że jej mąż ponadto ma problemy zdrowotne i coś mogło mu się stać.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli pod wskazany adres, a następnie zauważyli drabinę prowadzącą na poddasze. Kiedy policjanci weszli na górę, odnaleźli leżącego na podłodze 71-latka. Podczas rozmowy mężczyzna przyznał, że po wejściu na strych przewrócił się i nie mógł wstać, ponadto leżał tam już kilkadziesiąt minut. Z uwagi na wiek i stan zdrowia, mężczyzna nie był w stanie sam się poruszać. Aby zapobiec upadkowi z drabiny i dalszym urazom policjanci poprosili o pomoc strażaków, którzy bezpiecznie przetransportowali 71-latka z miejsca, w którym się znajdował.

Na szczęście senior nie doznał żadnych obrażeń i nie wymagał hospitalizacji. Po interwencji został przekazany pod opiekę żonie.